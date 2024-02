Ал Пачино се разходи с 30-годишната си любима (СНИМКИ)

Още: Ал Пачино и Мишел Пфайфър са сред звездите, които ще връчват "Оскар"-ите

По това време американските таблоиди започнаха да спекулират с темата и пуснаха слухове, че Ал Пачино ще се разделя със своята половинка, тъй като напрежението около бебето е станало твърде голямо. Е, оказа се, че всичко това са неоправдани спекулации.

Al Pacino and Noor Alfallah were spotted heading out to dinner at Cipriani in Beverly Hills 📸 pic.twitter.com/B8TdkQTeFC