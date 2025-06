Джаред Лето е обвинен от 9 жени в сексуален тормоз

Множество жени обвиниха Джаред Лето в непристойно поведение, като някои от тях нарекоха поведението на 53-годишния актьор и музикант "хищническо, ужасяващо и неприемливо". В нов материал на "Air Mail" от събота, 7 юни, девет жени са излезли с обвинения към Лето, в които се твърди, че през годините той се е държал неподходящо, включително това, че е флиртувал с тийнейджърки.

‘Creep’ Jared Leto accused by 9 women of inappropriate behavior, hitting on teens: ‘Assaulted and traumatized’ https://t.co/cHTX7SYra4 pic.twitter.com/LJXkpjmMbL — Page Six (@PageSix) June 7, 2025

Пред изданието една от жените разказва, че през 2006 г., когато е била на 16 години, Лето се е приближил до нея пред кафене в Лос Анджелис. Според жената Лето, който седял заедно с актрисата Ашли Олсен, която тогава била на 19 години, я хванал за ръката. "Погледнах надолу и това беше Джаред Лето", разказва жената пред "Air Mail" и добавя: "Проведохме бърз разговор и той получи номера ми". По-нататък тя разказва, че няколко дни по-късно Лето се обадил в дома ѝ, като си спомни: "Не знам дали беше на наркотици или какво... Беше най-странният, най-отвратителният глас... за мен това е Джаред, разбирате ли?"

Тя казва, че Лето казал, че организира парти в дома си същата вечер и че я е поканил. Жената отказала, като споделила с изданието: "Аз дори нямах шофьорска книжка". Въпреки това, казва тя, Лето продължил да ѝ се обажда, "винаги в един, два, три часа сутринта". "И разговорите се превръщаха в сексуални. Той питаше неща като: "Имала ли си някога гадже?" и други подробности относно евентуален сексуален живот - разказва тя пред "Air Mail".

Още: Неуместни погледи, неприлични шеги и обиди: Най-честите форми на сексуален тормоз на работа

Други обвинения

Actor and 30 seconds to tomorrow’s frontman Jared Leto has been accused of sexual misconduct by nine women, some of them being underage at the time of the incidents.



Full details here: https://t.co/rFSqzzledp pic.twitter.com/2IFtr22eL3 — Complex (@Complex) June 8, 2025

Друга жена, моделът Лаура Ла Ру, разказва за подобно преживяване пред изданието, като казва, че когато е била на 16 години през 2008 г., е била на събитие в частна резиденция в Бевърли Хилс, където Лето я е "наблюдавал толкова интензивно". "Той ме попита на колко години съм. Отговорих му: "На 16 години съм. На колко години си ти?". Ла Ру разказва пред "Air Mail". Лето, който по това време е на 36 години, продължил да иска номера ѝ. Двамата започват кореспонденция по електронната поща, която в крайна сметка я довежда до посещение в дома на Лето през април 2009 г., съобщава изданието. "Спомням си, че той ме дразнеше през цялото време, докато бях там", казва Ла Ру и добавя: "Той флиртуваше с мен. Приближаваше се, после се отдръпваше, сякаш беше игра".

В изявление за "Air Mail" представител на Лето каза: "Комуникацията им не съдържа нищо сексуално или неподходящо... и г-жа Ла Ру по-късно кандидатства за работа като личен асистент на г-н Лето, което допълнително подчертава липсата на нещо неподходящо в което и да е от техните взаимодействия". "Air Mail" съобщава, че Ла Ру отрича някога да е кандидатствала за длъжността личен асистент на Лето, пише "The Guardian".

Снимка: Getty Images

По време на отделно посещение Ла Ру казва, че Лето е излязъл от стаята напълно гол, когато тя е била на 17 години. "Той просто излезе, с член навън, сякаш това беше нормално... Помислих си, че може би това е просто това, което правят възрастните мъже", казва тя пред "Air Mail".

Още: Актрисата Блейк Лайвли обвини режисьор в сексуален тормоз

Друга жена, която говори с изданието, казва, че тя и Лето са започнали да си пишат, докато е била още непълнолетна. Според нея Лето ѝ е задавал неуместни въпроси по време на посещенията ѝ в дома му, като например дали прави секс с някое от момчетата, с които се среща.

Жената добавя, че веднъж, когато била на 18 години, Лето "внезапно извадил пениса си и започнал да мастурбира". Тя разказва пред изданието: "Тогава той се приближи, хвана ръката ми и я сложи върху него.

"Не си в Лос Анджелис, ако Джаред Лето не ти се натрапи"

Снимка: Getty Images

Друга жена, Али Тилц, диджей и музикален продуцент от Лос Анджелис, миналия месец в Instagram препубликува статус от 2012 г. във Facebook, в който е казала "Не си наистина в Лос Анджелис, докато Джаред Лето не се опита да ти се натрапи зад сцената... В килт. И снежна шапка", съобщава "Air Mail".

В историите си в Instagram, които "Air Mail" прегледа, Тилц каза: "В момента имам много работа: "Бях нападната и травмирана от този изрод, когато бях на 17 години... Той знаеше възрастта ми и не му пукаше. Това, което направи, беше хищническо, ужасяващо и неприемливо".

Jared Leto is denying sexual misconduct accusations from multiple women, including some who claim they were underage during their alleged encounters with the actor and Thirty Seconds to Mars musician. https://t.co/iy0I7UimxN — Entertainment Weekly (@EW) June 7, 2025

Представител на Лето "изрично отрече" обвиненията на различните жени, съобщени в "Air Mail", включително тези на Тилц, които според представителя са "очевидно неверни".

Още: Джаред Лето: Медитирах в пустинята, не знаех за коронавируса