Дрейк и Кендрик Ламар в тежък рап дуел, който завладя целия свят (ВИДЕО)

Подобни сблъсъци между известни изпълнители са част от хип-хоп културата, но напоследък сякаш почти бяха изчезнали.

Новата битка

Дрейк, рапърът, който през миналата година спечели най-много пари в света, и Кендрик Ламар - известно име в рапа с престижна награда "Пулицър", не се харесват много и това е ясно на всички, които са запознати с творчеството им.

Снимка: Getty Images

Словесните им войни в миналото се въртяха около съперничеството кой е по-голямата звезда, но този път двамата изпълнители отидоха доста по-далеч в текстовете на песните, появили се в последните дни, пише БТА.

"Кажи, Дрейк, чух, че ги предпочиташ млади", казва Кендрик Ламар в "Not Like Us", в която рапира за "сертифицирани педофили". В текста си роденият в Лос Анджелис Ламар обвинява Дрейк, който е от Канада, че не е "колега", а "колонизатор" на американската култура на чернокожите. В друга песен, излязла пред уикенда - "Meet the Grahams", Ламар твърди, че Дрейк - чието истинско име е Обри Греъм, има тайна дъщеря.

Дрейк пък пусна парче, озаглавено "Family Matters", в което се намеква за изневяра и дори насилие във връзката на Ламар с неговата годеница и ученическа любов Уитни Алфорд. Канадецът отхвърли обвиненията в друга своя песен "The Heart Part 6", излязла в неделя.

Враждата привлече вниманието и на аудиторията, далеч от обичайните почитатели на рапа и хип-хопа. Тя беше обект на скеч в предаването "Saturday Night Live", а подробни хронологии на обидите между Дрейк и Ламар бяха представени и във водещи американски медии като "The New York Times" и CNN.

Отношенията на Дрейк и Ламар през годините

Снимка: Getty Images

Дрейк (37 г.) и Ламар (36 г.) станаха известни с хип-хоп изпълнения около 2010 г. Първоначално те си сътрудничиха, правеха общи парчета и съвместни турнета.

След това обаче всеки тръгна по свой път. Миналата година Дрейк се изравни с Майкъл Джексън като солов изпълнител от мъжки пол с най-много песни - 13, стигнали до номер едно в класацията на "Billboard" за сингли. Кендрик Ламар, чието творчество се простира от лични прозрения до системни проблеми като расовите отношения и структурната бедност, често е наричан гласът на едно поколение.

Приятелското съперничество се превърна в открити нападки, което беше "неизбежно", е мнението на Андре Джи, автор в списание "Rolling Stone".

Снимка: Getty Images

Рапът като враждебно бойно поле

От десетилетия рапът е тясно свързан със сериозни вражди между най-големите си звезди, припомня АФП. В началото на 90-те години на миналия век Тупак Шакур и Ноториъс Би Ай Джи се забъркаха в съперничество между хип-хопа на Източното и Западното крайбрежие, подстрекавани от промоутъри.

Този спор приключи с насилие и трагедия, но днешната вражда - ограничена до текстове и постове в социалните мрежи, изглежда само е разпалила апетита на някои рап любители за по-сериозен сблъсък. Или поне на това се надяват анализаторите.