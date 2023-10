Здравословни проблеми слагат на пауза кариерата на рапъра Дрейк

"Вероятно няма да правя музика известно време, ще бъда честен", призна той в своето радио шоу "SiriusXM Table For One", добавяйки: "Трябва да се съсредоточа върху здравето си преди всичко... имам нужда от това, за да се оправя. От години имам най-лудите проблеми със стомаха си".

Паузата, която Дрейк прави, е наложила отмяната или отлагането на няколко предстоящи концерта в САЩ, според уебсайта му и Ticketmaster. Дрейк спомена, че ще изпълни и други неуточнени ангажименти. "Имам някои други неща, които трябва да направя за други хора, защото им обещах", казва той. "Ще заключа вратата на студиото за малко. Дори не знам какво означава малко. Може би около година, може би малко повече."

Снимка: Getty Images

Новият албум на Дрейк

36-годишният носител на награда "Грами" току-що издаде последния си студиен албум "For All The Dogs". Той включва изпълнителите Bad Bunny, J. Cole, SZA, Lil Yachty и Frank Ocean. Неговият петгодишен син Адонис нарисува обложката на албума и беше включен в музикален видеоклип за нов сингъл, наречен "8AM in Charlotte". Той също рапира в песента "Daylight".

