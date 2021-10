Елтън Джон: Най-големият подарък ми е, че на моята възраст все още се уча от други музиканти

Докато повечето застаряващи рокзвезди с удоволствие се презареждат от звуците на славните си дни, сър Елтън по-скоро може да бъде открит в студиото с такива като Йънг Тъг, Ники Минаж и Лил Нас Икс.

Вярно е, че много от сътрудничествата за "The Lockdown Sessions", новия му албум, който излиза в петък, е трябвало да се осъществят през Zoom заради пандемията, но той остава доказателство за всеядния му вкус към нови звуци.

"Ако си на моята възраст и все още се учиш от други музиканти, това е най-големият подарък от всички", казва Джон.

Той говори в разговор с медиите миналия месец преди операция на тазобедрената става, която го принуди да отложи няколко дати от прощално турне.

"Ако затвориш съзнанието си и кажеш, че не можеш да научиш нищо повече... това е задънената улица", каза той.

"Сега съм по-развълнуван от музиката, отколкото някога съм бил."

Новият албум обхваща поколенията, като в него участват всички - от Стиви Уондър до Еди Ведър от Pearl Jam и последния му хит "Cold Heart" с Дуа Липа.

Този подход е причината сър Джон да постигне безпрецедентното постижение - поне един сингъл в британския топ 10 през всяко от последните шест десетилетия - общо 33.

"Изпитвам вълнение да видя Young Thug да влиза в студиото и да изпълнява свободен стил. Той просто седна пред микрофона и започна. Бях поразен", казва Джон.

Това е отношение, което също така означава, че той не търси никакво уважение от младите си сътрудници, въпреки че те знаят, че работят с човек, продал повече от 300 милиона албума.

"Когато (27-годишната танцова звезда Си Джей Люис) ми даде първата версия на нашата песен, тя беше твърде подобна на Елтън Джон. Казах: "Просто я изтрий - превърни я в песен на Си Джей Люис", и той го направи", казва Джон.

"Мисля, че той се уплаши да не ме засегне. Но аз исках да бъда засегнат! И в крайна сметка се получи. Изобщо не ме обиди - направи записа, който исках да направя с него."

"The Lockdown Sessions" обединява нови песни, както и скорошни сътрудничества за албуми на други изпълнители, включително песента му за последния албум на Gorillaz и кавъра на "Nothing Else Matters", който записа с Мили Сайръс за 30-годишнината на "Черния албум" на Metallica.

В някои отношения това е завръщане към корените му.

"Бях сешън музикант, преди да стана Елтън", казва британската звезда, която е родена като Реджиналд Дуайт.

Песента на Лил Нас Икс, каза той, е записана в същото студио Abbey Road, в което 54 години по-рано е свирил на пиано за "He Ain't Heavy, He's My Brother".

"Помислих си: "Тук съм направил пълен кръг и наистина ми харесва това, което правя".

Тъй като никога не е губил любовта си към музикалните магазини, да държи пръста си на пулса е естествено.

Той изрежда списък с новопоявили се изпълнители, които все още едва ли са регистрирани от мейнстрийм медиите.

Той използва и радиопредаването си "Rocket Hour" в Apple Music, за да подхранва навика си.

"Това ми дава достъп. Когато пусна запис, който обичам, ги интервюирам в предаването или им се обаждам по телефона.

"За мен е важно да предложа приятелство и автентичност", казва той и си спомня как музиканти като The Beach Boys и The Band са му подали ръка и са го насърчили, когато за първи път е отишъл в САЩ през 70-те години на миналия век.

След като е работил с почти всички големи попзвезди от последния половин век, има ли някой, който да е останал в списъка му?

"Някой ден ще направя нещо с Били Айлиш", казва той. "Но все още не, защото тя все още си проправя път."