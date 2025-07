Ще изпрати ли Германия ракети „Таурус“ на Украйна? (ВИДЕО)

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че не изключва доставката на крилати ракети „Таурус“ на Украйна, както Киев поиска, предаде Ройтерс. „Това все пак остава опция“, заяви Мерц в интервю за германската телевизия А Ер Де. Той обаче обясни, че работата с ракетите и свързаните с тях системи иска дълга подготовка и обучение. Според Мерц, подобна дейност ще отнеме около 6 месеца.

German Chancellor Friedrich Merz again dodged a clear answer on sending Taurus cruise missiles to Ukraine.



He said delivery “remains an option” but hasn’t been agreed with Zelensky.



Merz noted that training Ukrainian pilots to use the system would take around six months — and… pic.twitter.com/5wayWVTjgH