"Алигаторски Алкатрас": Тръмп откри център за задържане на мигранти сред крокодили и питони (ВИДЕО)

„Алигаторски Алкатрас“ за нелегални мигранти официално отвори врати във Флорида. Центърът разполага с 3000 легла в съоръжение, заобиколено от блата, пълни с алигатори и питони. Затворът се намира в Евърглейдс, Флорида.

Президентът беше придружен от крайнодесния губернатор на Флорида Рон ДеСантис, който приветства палатковия лагер върху гъмжаща от комари земя на 80 километра западно от Маями като пример за други щати, които подкрепиха програмата на Тръмп за масово депортиране.

„Ще има много хора, които ще се депортират сами, защото не искат да се озоват в затвора „Алигаторски Алкатрас“ или на някои от тези други места“, каза ДеСантис. „Това е модел, но е нужно други щати да се включат“, добави той.

Стотици протестиращи посрещнаха Тръмп и министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем, когато пристигнаха в набързо сформирания лагер. Мястото преди това беше до голяма степен изоставена писта, заобиколена от блатиста местност, изобилстваща от алигатори и бирмански питони.

Противниците твърдят, че лагерът, който според ДеСантис ще бъде отворен в сряда за първия от първоначалния прием до около 1000 задържани, поставя неустойчиви екологични изисквания върху крехките влажни зони и ще подложи държаните там на жестоко и унизително отношение.

Тръмп не направи опит да оспори този разказ, докато разговаряше с репортери, преди да напусне Вашингтон, окръг Колумбия, за да пътува до Флорида. Американският президент даде съвети към обитателите на новиа „Алкатрас“ „Змиите са бързи, но алигаторите са по-бързи“, каза той. „Ще ги научим как да бягат от алигатор. Не бягайте по права линия, вижте, ето така, на зиг-заг, и знаете ли какво? Шансовете ви се увеличават с около 1%. Не е добре“, каза с усмивка той.

