Фетиш на хоризонта: Всички са луди по стъпалата на Марго Роби (ВИДЕО)

В едно от скорошните си интервюта актрисата споделя, че е малко шокирана от факта, че потребителите в интернет ожесточено обсъждат краката ѝ и по-скоро стъпалата ѝ. "Реших да вляза в интернет и да напиша името си, за да видя какво излиза. Беше ми любопитно. Веднага излезе ключова дума крака". Оказва се, че има специализиран сайт, в който вече има над 6000 коментара за Марго Роби и най-долната част от тялото ѝ.

Разбира се, авторите на филма "Барби" са били съвсем наясно с факта, че главната им актриса има перфектни стъпала, затова измислят и заснемат специална сцена именно с краката на Роби в крупен план.

Margot Robbie discusses how they got the classic #Barbie feet shot in the movie pic.twitter.com/DpAvTW7Oaa

Всъщност, манията по стъпалата на Марго Роби не е отскоро. Още с ролята си във "Вълкът от Уолстрийт" (2013), актрисата демонстрира стъпалата си, с които изкушава персонажа на Леонардо ди Каприо. След това кариерата ѝ я среща с изявения маниак на тема стъпала - Куентин Тарантино. Той избира Роби за ролята на Шарън Тейт, която е една от жертвите на масовите убийства от последователите на Чарлз Менсън. Тейт е съпруга на режисьора Роман Полански, а когато я убиват, е бременна в осмия месец. Във филма "Имало едно време в Холивуд" (2019) героинята на Марго Роби има специален кадър, в който в крупен план поставя стъпалата си на седалката в едно кино.

I have a feeling The Barbie Movie is going to truly be a gift to all of us who love Margot Robbie’s #feet! #barefoot #toes #soles #footfetish pic.twitter.com/04vorecyvb