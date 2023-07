Групата Eagles тръгва на прощално турне

Калифорнийските рокаджии първоначално планират 13 изяви от септември до ноември в САЩ. В разпространеното съобщение обаче се казва, че "ще изнесат толкова концерти", колкото "публиката поиска" до 2025 г. Началото на турнето, озаглавено "Дългото сбогуване" ("The Long Goodbye"), ще започне на 7 септември от "Медисън скуеър гардън" в Ню Йорк.

"Дългото ни пътуване продължи много по-дълго, отколкото всеки от нас можеше да си представи. Но всичко има край и дойде време да направим пълен кръг", казват музикантите, сред които е и ветеранът на групата Дон Хенли.

Бандата Eagles е създадена през 1971 г. от певеца и барабанист Дон Хенли заедно с китариста Глен Фрей, който почина през 2016 г. Тя доминира в американските класации през 70-те години на миналия век с хитовете си "Take It Easy", "One of These Nights" и "Hotel California", които остават класика и до днес, пише БТА.

Групата, която се разделя и събира няколко пъти, има продадени 150 милиона копия от албумите си по целия свят и е спечелила шест награди "Грами".

