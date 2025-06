12 дни война: Цената за Израел и Иран

Войната е най-ужасното човешко "изобретение" и то без никакво съмнение. Особено във времената на бурен технологичен напредък, в които живеем, оръжията, които създаваме, стават все по-смъртоносни. И не е тайна - човечеството разполага с оръжия, с които да се самоунищожи и да направи планетата Земя необитаема.

Поредната война на нашето съвремие беше тази между Израел и Иран - операция "Изгряващият лъв". Името е библейска препратка, като всъщност става въпрос за това хората да се надигнат като лъвове. Американският президент Доналд Тръмп обаче я нарече 12-дневната война.

Каква е цената на тази война? Турският журналистически проект Clash Report направи някои изчисления и за двете страни.

Още: Тръмп обмисля да пожали Иран от петролните санкции

1. За Израел

2. За Иран:

12 Days of War: Israel vs Iran



Israel:

— At least $8.7B total cost

— Missile defense costs soared (up to $4M/intercept)

— Property damage: $1.47B

— Military spending now 8% of GDP



Iran:

— 974 dead, 14 nuclear scientists killed

— Key nuclear sites hit

— Oil exports collapsed,… pic.twitter.com/neLDM8cvzs