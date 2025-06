Пийт Хегсет се обяви срещу собственото си министерство, за да защити Тръмп за атаките в Иран (ВИДЕО)

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет и други военни служители проведоха пресконференция, за да отговорят на изтеклия разузнавателен доклад, според който ударите на американски бомбардировачи срещу Иран вероятно ще върнат страната само с месеци назад в ядрената ѝ програма. Тези данни излязоха след публикувани от CNN, The New York Times и други медии ранни разузнавателни оценки на Щатите. Заради това президентът Доналд Тръмп се нахвърли и на разузнаването - заради теч на информацията, който вече се разследва от ФБР - и на медиите. Той смята, че ядрената програма на Иран е "унищожена".

Още: Али Хаменей: "Иран победи, шамароса Америка и нокаутира Израел"

Хегсет омаловажи значението на предварителната разузнавателна оценка, в която се заключава, че американските удари по три ирански ядрени съоръжения - Натанз, Фордо и Исфахан - са ги повредили, но не са ги унищожили окончателно.

"Президентът Тръмп ръководеше най-сложната и потайна военна операция в историята и тя беше категоричен успех", каза той.

Hegseth: "President Trump directed the most complex and secretive military operation in history, and it was a resounding success."



Move over D Day! pic.twitter.com/2fRUVdQ6eV