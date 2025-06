Али Хаменей: "Иран победи, шамароса Америка и нокаутира Израел"

Въпреки че Израел и САЩ върнаха доста назад иранската ядрена програма с удари по обектите във Фордо, Исфахан и Натанз, а отделно израелските военни ликвидираха висши генерали и ирански ядрени учени, върховният лидер на Ислямската република обяви "победа". В профила си в социалната мрежа X Али Хаменей написа, че "поздравява" за победата "над лъжливия ционистки режим", визирайки Израел. След това аятолахът направи и телевизионно обръщение.

