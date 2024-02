Изгубена преди 54 години: Откриха любимата китара на Пол Маккартни (СНИМКА)

Инструментът, купен от Маккартни преди изгряването му на върха на славата и според сведенията и негов любим, е видян за последен път, когато The Beatles записват последния си издаден албум Let It Be преди 54 години.

Миналата година започна издирване на изчезналия бас с форма на цигулка - Höfner 500/1, произведен в Германия, а във вторник Руайдри Гест сподели снимка в социалните мрежи, твърдейки, че притежава този неуловим инструмент. Гест заяви, че го е наследил и добави, че оттогава той е върнат на първоначалния си собственик.

"На моите приятели и роднини, аз наследих този предмет, който беше върнат на Пол Маккартни. Споделете новината", написа той в социалната мрежа X.

Бас китарата на Маккартни, която сега може да струва до 10 млн. паунда, се превърна в синоним на универсалния музикант в ранните дни на групата. Басът е закупен в началото на 60-те години на миналия век, когато никому неизвестната група обикаля нощните клубове в Хамбург, Германия.

Представител на Маккартни заяви: "След стартирането на миналогодишния проект "Изгубеният бас" бас китарата Höfner 500/1 на Пол от 1961 г. беше върната. Китарата е заверена от Höfner и Пол е невероятно благодарен на всички, които са участвали в търсенето ѝ."

Paul McCartney reunited with guitar stolen 51 years ago https://t.co/GQk0YGIT4u — BBC News (UK) (@BBCNews) February 15, 2024

Любовта на Маккартни към музикалния инструмент

По-рано Маккартни е признавал, че се е "влюбил" в инструмента, защото за разлика от много електрически китари той имал симетрична форма. "За около 30 паунда намерих този бас комбиниран с цигулка на Höfner", каза 81-годишният Маккартни. "И на мен, понеже бях левичар, ми изглеждаше по-малко глупава, защото беше симетрична. И след като я купих, се влюбих в нея".

Впоследствие той се превръща в позната гледка, като Маккартни го използва за изпълнения на живо между 1961 и 1963 г., преди окончателно да изчезне малко преди The Batles да се разделят през 1970 г.

Компанията производител помогна за необичайното търсене на инструмента на Маккартни, като създаде хаштага #tracingthebass, насърчавайки хора от цял свят да помогнат за намирането му, припомня БГНЕС.

Изпълнителният директор на Höfner Ник Уас заяви пред "Sunday Telegraph": "През годините съм работил в тясно сътрудничество с екипа на Пол Маккартни и когато съм се срещал с него, сме разговаряли за първия му бас Höfner и къде би могъл да бъде той днес. Пол ми каза: "Хей, понеже си от Höfner, не можеш ли да ми помогнеш да намеря баса си?". И това даде началото на това епично издирване".

