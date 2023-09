Започва глобално търсене: Издирват бас китарата на Пол Макартни (ВИДЕО)

Маккартни купува инструмента за 38 долара в Хамбург, Германия, през 1961 г., но осем години по-късно той изчезва.

Издирването започва, след като Маккартни настоява производителите Хьофнер да открият любимия му инструмент.

Басът присъства в музиката на "Бийтълс" от онези години, включително в хитовете Love Me Do и She Loves You.

Ник Уас оглавява проекта за издирване на Höfner-а и обединява сили с двама журналисти в опита си да разреши "най-голямата мистерия в историята на рокендрола".

Той си е сътрудничил активно с Маккартни и е написал книга за изчезналия бас Höfner 500/1.

Уас разказва пред Би Би Си, че известният бийтълс го е попитал за китарата по време на скорошен разговор и така е започнала кампанията за намирането ѝ.

Не е ясно какво се е случило с инструмента, който вероятно е бил прибран, след като "Бийтълс" са приключили със снимките на филма "Get Back" през 1969 г., каза той.

"Не е ясно къде е бил съхраняван, кой може да е бил там.

За повечето хора ще го запомнят... това е басът, който направи "Бийтълс" световно известни", каза Уас.

Екипът от съпрузи Скот и Наоми Джоунс, които са работили за Би Би Си помагат в търсенето.

Скот започва да се интересува от съдбата на китарата, след като гледа главния сет на Маккартни през 2022 г. в Гластънбъри, и се обръща към Хьофнер - за да открие, че те вече са водили разговори за издирването на инструмента, призовани от известния си клиент.

Скот сподели пред Би Би Си: "Пол каза на Хьофнер: "Със сигурност, ако някой може да намери тази китара, това сте вие" и така се стигна до всичко.

Може само да се гадае колко ще достигне цената на китарата на търг, но има някои подобни примери.

Откраднатата китара на Джон Ленън е продадена за 2,4 млн. долара, когато се появява отново половин век по-късно, а акустичната китара, на която Кърт Кобейн свири по време на емблематичния сет MTV Unplugged, беше продадена за 6 млн. долара.

Определящият музиката на цяла епоха бас на Маккартни вероятно би надминал и двете - но екипът на проекта "Lost Bass" е категоричен, че търсенето им няма комерсиална мотивация.

