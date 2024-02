Жулиет Бинош нарече голямата известност "ад"

Френската актриса Жулиет Бинош сподели, че се тревожи за свободата си, тъй като, ако стане "твърде известна", това би било същински "ад".

Петдесет и девет годишната телевизионна и филмова звезда, известна с ролята на Виан в романтичната комедия "Шоколад" (2000 г.), играе известната модна дизайнерка Коко Шанел в 10-серийния драматичен сериал "The New Look" и разкрива дали ѝ харесва да бъде разпознавана заради превъплъщенията си.

Говорейки пред "Radio Times", Жулиет Бинош казва: "Зависи от момента. Това може да бъде бреме. Невинаги вниманието е такова, каквото искаш. Всяка неделя ходя на пазара и хората ме разпознават, но какво от това? Ако искат да видят лицето ми без грим, могат да го направят. Снимала съм се във филми без грим. Когато играя в театъра, публиката забравя за мен за известно време", допълва актрисата.

Още: Марион Котияр и Жулиет Бинош режат косите си в подкрепа за жените в Иран (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

Бинош не крие притеснението си, че хората ще гледат сериала за Коко Шанел в домовете си. "Тревожа се за свободата си. Когато си твърде известен, е ад - не можеш да излезеш и да живееш живота си. Ставаш затворник", казва още френската звезда, цитирана от БТА. Бинош добавя, че ако все пак някой пожелае да си направи снимка с нея, няма да се замисля толкова, защото в края на краищата сама е направила избора да бъде актриса. "Ако това ощастливява хората, значи и мен ме прави щастлива", казва тя.

Коко Шанел и противоречията

Колкото до ролята ѝ в новия сериал на AppleTV+, актрисата споделя, че е обсъдила историята със създателя му Тод Кеслър и сценаристите, защото има толкова много противоречиви неща, които могат да се кажат за Шанел.

"Някои хора я осъждат като най-лошия човек на света, други казват, че е работила за съпротивата. Много е трудно да имаш черно-бяло мнение. Тя е била известна сътрудничка на нацистите и животът x е дълга, трудна история", казва Жулиет Бинош. Актрисата е позната и с ролите си във филми като "Брулени хълмове", "Хусар на покрива", поредицата "Три цвята", "Английският пациент", "Годзила" и др.

Още: Коко Шанел: била е агент на нацистите, но и на френската съпротива? Нови данни за живота й