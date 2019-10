Как супермоделът Джиджи Хадид спаси ревю на Шанел? (ВИДЕО и СНИМКИ)

Супермоделът Джиджи Хадид спаси ревю на Шанел на седмицата на модата в Париж. Тя стана герой в социалните мрежи и отново бетонира позицията си на любимка на модната марка. Ето как стана всичко.

Catwalk clash! Gigi Hadid was left looking fuming during her appearance on the Chanel runway at Paris Fashion Week on Tuesday as Marie - a French YouTube prankster - climbed up on stage, Gigi escorted Marie off the catwalk as Gigi looked seriously unimpressed by the disturbance pic.twitter.com/8x97t4nLWU — Lilian Chan (@bestgug) October 1, 2019

#art8ambyfinale - A catwalk-crasher just invaded the finale of @CHANEL #SpringSummer2020 while striking a pose! Oh, and the model ushering her to get off the stage was @GiGiHadid. 🎥 by Varvara Film x Fashion To Max IG pic.twitter.com/zUN4sw0Cwf — art8amby (@art8amby) October 1, 2019

На големия финал на ревюто на Шанел на подиума с моделите се качва натрапница.Тя просто се спуска от мястото си сред публиката и се опитва да се присъедини към моделите на сцената. Дамата е облечена от глава до пети в черно-бял костюм и шапка, наподобяващ моделите на Шанел, се вижда на кадрите и снимките от събитието. Гардовете осъзнали какво се случва много по-късно.Междувременно жената даваше всичко от себе си, вървейки по подиума с ръце по бедрата като супермодел."Не можах да спра да се смея, защото нещастните охранители не можаха да я забележат кога се промъкна", каза модната редакторка от „New York Times“ Елизабет Патън, която беше на първия ред. Мигове по-късно, когато жената остави моделите да позират по-нататък, Хадид прегражда пътя ѝ и видимо раздразнена ескортира усмихващата се натрапница извън сцената.Оказва се, че натрапницата е Мари Бенолиел, френски комик. Известна в YouTubе със своите изненадващи номера като Marie S'Infiltre (Промъкващата се Мари). От Шанел казаха за АФП, че Бенолиел напълно ги е изненадала с действията си, но че „това не е първият път, когато тя прави това“. Същата жена се е натрапила и на шоу в Париж на марката бельо Etam миналата седмица. Бенолиел като че ли потвърждава това, публикувайки "Marie S'Infiltre отново в акция" в Instagram.