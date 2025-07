Кралска драма: Принцеса Ан е силно разочарована от принц Уилям

Съобщава се, че сестрата на крал Чарлз III - принцеса Ан, е повече от раздразнена от племенника си принц Уилям - и не става дума за семейна драма, а за работна етика. Според The Sunday Times, известната с трудолюбието си 74-годишна принцеса, е разочарована, че принц Уилям не е поел повече от ежедневните отговорности на кралския живот - особено когато става въпрос за церемонии - задължение, което Ан продължава да изпълнява, въпреки че Уилям живее само на няколко минути от мястото, където се провеждат много от церемониите.

Тя все още извършва повечето от церемониите в Уиндзор, въпреки че Уилям живее там. Това я дразни", твърди един от запознатите, като има предвид официалните церемонии, на които се връчват кралски почести - основен ангажимент в кралския календар.

Принцеса Ан отдавна е призната за най-трудолюбивия член на британското кралско семейство, като година след година неизменно оглавява списъка с официални ангажименти.

Макар че тя публично изразява възхищението си от Уилям и се очаква да го подкрепи като бъдещ крал, източници, близки до принцесата, предполагат, че тя би искала да го види да запретва ръкави повече.

Въпреки напрежението Ан ще отпразнува 75-годишния си рожден ден на 15 август 2025 в характерния си сдържан стил. Тя е одобрила само едно публично признание - възпоменателна монета от 5 паунда на Кралския монетен двор с нейния портрет и думите "Дълг и преданост" - и се очаква да прекара рождения си ден в плаване из Западна Шотландия със съпруга си, вицеадмирал сър Тимъти Лоурънс.

