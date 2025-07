Не им пука за хорското мнение: Джеф Безос и Лорън Санчес с разкошен меден месец (СНИМКИ)

Сватбата на Джеф Безос и Лорън Санчес определено е сред най-коментираните теми в шоубизнес средите напоследък. Въпреки че двойката отнесе доста критика покрай сватбените снимки, а някои дори заподозвяха булката в "несполучливи и прекалени обработки" на кадрите, влюбените нямат намерение да обръщат внимание на хейтърите и определено не ги интересува мнението на хората.

Двамата се наслаждават на семейния живот по възможно най-добрия начин. Само седмици след като си казаха "да" на пищна церемония във Венеция, двойката отново беше забелязана на поредното си приключение - този път в Южна Франция. Младоженците са пристигнали ръка за ръка в луксозния хотел Hotel du Cap-Eden-Roc в Кап д’Антиб. А това изглежда, че е поредната спирка от разкошния им меден месец в Европа.

Jeff Bezos and Lauren Sanchez look loved up as they enjoy lavish getaway in South of France https://t.co/ENViWA7lfe