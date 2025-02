Люси Дяковска отбеляза важна годишнина (СНИМКИ)

На 5 февруари миналата година стана ясно, че лъчезарната певица Люси Дяковска е победител в немското телевизионно риалити шоу "Изкарай ме оттук. Аз съм звезда". Изпълнителката се върна назад в спомените от последните години и отбеляза датата като важен и съдбовен ден в живота си. В социалните мрежи тя сподели със своите последователи как именно на една и съща дата в различни години е преживяла както най-големия си триумф, така и най-голямата болка.

Съдбовният ден

На 5 февруари се случват три събития, които значително повлияват върху живота на къдравата певица. На тази дата преди години Люси и нейните колежки от "No Angels" пуснаха дебютното си парче, което ги превърна в световни звезди. През 2019 точно на същия ден певицата загубила майка си. А миналата година като подарък от съдбата на 5 февруари стана ясно, че тя спечели екстремното риалити шоу, в което премина през много изпитания на австралийската джунгла.

"5 февруари е денят, който ме преследва вече 24 години... На 5 февруари 2021 г. животът се промени за мен, за четири други страхотни жени, за роднини, близки и милиони хора, сингълът "Daylight in Your Eyes" беше пуснат в продажба и голямото пътешествие през света на No Angels започна...

Въпреки това този ден преди точно 5 години постави камък в сърцето ми... Най-важният човек в живота ми, майка ми, пое последния си дъх в 7.43 и ни напусна... След тежък инсулт през май 2019 г. прекарахме ден и нощ заедно и прекарахме незабравимо време...е...за съжаление твърде кратко...", сподели Люси в своя Facebook.

5 Februar ist der Tag, der mich seit 24 Jahren verfolgt… An 05.02.2021 hat sich das Leben für mich, vier weiteren tollen... Posted by Lucy Diakovska/Люси Дяковска on Wednesday, February 5, 2025

"На първата годишнина, откакто почина, животът ми даде подарък, който тя искаше от много дълго време" - тогава Люси среща отново "No Angels".

"Днес, година по-късно, на петата годишнина от смъртта на майка ми и 24 години след излизането на "Daylight", аз съм... очевидно тъжна и често самотна, защото тя вече не е тук...

Но любовта, щастието, надеждата, благодарността, смирението, отговорността ме носят през живота с отворени обятия, защото си струва да живееш и да обичаш...", пише Люси във Facebook.