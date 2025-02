Михаела Филева като Пинк с първа победа в 13-ия сезон на "Като две капки вода"

"Фаталният" 13-и сезон на предаването за имитации "Като две капки вода" започна ударно с победа на Михаела Филева в образа на певицата Пинк. След като само преди броени часове Владимир Зомбори спечели благотворителното издание на шоуто, сега истинската надпревара се завърна ударно и така, както всички телевизионни зрителите очакваха. Новият сезон бе наречен шеговито "Сезонът на стадиона" заради това, че финалът тази година ще бъде не къде да е, а на Национален стадион "Васил Левски". Затова и днешният епизод започна с Христо Стоичков и Наско Сираков, които замечтано гледаха празния стадион и се чудеха кога ли пак ще се напълни.

Журито и този сезон се състои от познатите Хилда Казасян, Димитър Ковачев - Фънки, Любо Киров и Веселин Маринов. А участниците тази година са Звездомир Керемидчиев - Звезди от група "Ахат", Михаела Филева, Вениамин, Иван Христов (без Андрей), Александра Лашкова, Николаос Цитиридис, Дивна, Роксана и дуетът Димитър Атанасов и Христо Младенов.

Как преминаха имитациите

Звезди като Брайън Джонсън, снимка: Като две капки вода/Facebook

Новият сезон на "Като две капки вода" бе открит с имитацията на Звезди от "Ахат", който бе избрал "Highway to Hell" на AC/DC. Имитацията му на Брайън Джонсън беше на ниво, като се има предвид, че гласовете им са доста близки.

След него на сцената се качи Михаела Филева, която бе решила за първата си имитация да бъде Пинк с песента "Try". Сериозната хореография не позволи на Михаела да покаже докрай гласовата си имитация, но цялостният актьорски образ доста се доближи до този на Пинк.

Третият участник, който се представи в новия сезон, бе Вениамин, когото познаваме от "X Factor" и "Гласът на България". Той бе избрал да се представи за първи път пред публиката с имитация на Тони Стораро и песента "Ако една звезда си". Вениамин успя да повтори гласа на попфолк легендата почти идентично и с това спечели аплодисментите и на публиката, и на журито.

Иван Христов като Роби Уилямс, снимка: Като две капки вода/Facebook

Изненадващо следващият участник се оказа продуцентът Иван Христов, който влезе в ролята на Роби Уилямс. Иван изпя хита "Rock DJ" и даде заявка, че най-вероятно той ще е човекът, който ще прави голямото шоу, без да му пука кой знае колко дали пее правилно. И да, Иван влезе изцяло в образа на Роби от клипа на песента и на сцената остана по бельо.

Последва имитацията на младата актриса Александра Лашкова, която познаваме от сериала "Войната на буквите". Александра бе избрала да имитира Шер и да изпее "Welcome to Burlesque". Уви, Шер се оказа малко висока топка за младата актриса, но това е разбираемо, като имаме предвид супер специфичния глас на Шер. Актьорски обаче Александра бе много силна.

Николаос Цитиридис като Йоргос Мазонакис, снимка: Като две капки вода/Facebook

Шестият участник в "Като две капки вода" сезон 13 се оказа комикът Николаос Цитиридис. Той бе избрал да влезе в образа на Йоргос Мазонакис и песента му "To Gucci Forema". Парчето беше доста добре направено и Николаос даде заявка за силен сезон.

Последва появата на Дивна, която изпълни "китка" от песни на Дженифър Лопес. В доста моменти Дивна пя като себе си, но поне беше видимо, че сериозно се постара да докара образа на дивата.

Осмата участничка този сезон е попфолк певицата Роксана, която беше избрала да се появи като Софи Маринова с песента "Плачещо сърце". Може би Роксана бе леко притеснена, но това е нормално в първите епизоди.

Последни на сцената на "Като две капки вода" за този сезон се качиха Димитър Атанасов и Христо Младенов, които ще участват като дует. Те бяха избрали да изпълнят "Who Wants to Live Forever" на Queen и да влязат в образите на Фреди Меркюри и Брайън Мей. Заявката им беше сериозна и силна, така че се очаква занапред да имат не една победа.