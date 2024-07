Най-цензурираният запис на Sex Pistols бе продаден за умопомрачителна сума

Изключително рядка винилова плоча на групата Sex Pistols беше продадена на търг за 24 320 британски лири, съобщи BBC. Става дума за копие на скандалния сингъл "God Save The Queen" от 1977 г. по случай сребърния юбилей на покойната британска кралица Елизабет II. След пускането му в продажба около 25 000 плочи са изтеглени от пазара, тъй като текстовете описват монархията като "фашистки режим".

Въпреки това остават няколко копия. Едно от тях беше продадено от специалистите по винилови плочи от аукционната къща Wessex Auction Rooms за рекордната цена.

Виниловата плоча, която бе закупена, е една от най-редките плочи в света, тъй като не е част от копията, подарени на ръководителите на музикалната компания през 1998 г. Анонимната продавачка на записа е първият човек, запознал се с групата през 1977 г., когато те идват в офиса на A&M, където тя работи на рецепция. Когато напуска компанията през 1984 г., тя тегли жребий, в който има кутия със сингли на Sex Pistols, и получава разрешение да ги запази.

"Настоящият сингъл, който се продава в Wessex Auction Rooms, е последният ми. Държах го по сантиментални причини, но чувствам, че сега е моментът да се разделя с него. Притеснявам се, че един ден може да изчезне или да се повреди", каза още тя пред BBC, цитирана от БТА.

"God Save the Queen" и забраните

Сингълът е издаден по време на сътрудничеството на групата със звукозаписната компания A&M през 70-те години на миналия век. Той се превръща в най-цензурирания запис в британската история, след като е забранен от BBC и почти всички независими радиостанции във Великобритания. Компанията A&M прекратява договора си с новосъздадената пънк рок група и всички копия на сингъла "God Save The Queen" са унищожени. Или поне така се смята.

По-късно се оказва, че някои записи са били запазени от компанията, а при затварянето на лондонските офиси на A&M през 1998 г. на редица ръководители е било подарено копие на сингъла. Смята се, че съществуват между 13 и 20 копия, които отдавна се считат за "свещения граал" както сред колекционерите на винили, така и сред пънк ентусиастите.

Предишното копие, продадено в Wessex Auction Rooms през 2019 г., достигна световен рекорд от 16 400 британски лири.

„Секс Пистълс" завинаги ще останат важна част от историята на музиката и на поп културата, а тази плоча ще остане свещен граал за всеки сериозен колекционер“, каза специалистът по винилови записи и аукционер Мартин Хюз.

