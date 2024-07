Картина на Тициан, открита в найлонов плик, е продадена за рекордна сума (СНИМКИ)

Картина на Тициан, намерена в найлонова торба, след като беше обявена за открадната, е продадена за 17,6 млн. британски лири, съобщи BBC. "Почивка по пътя към Египет", рисувана от венецианския художник Тициан по времето, когато е бил едва двайсетгодишен - през 1510 г., беше продадена на аукцион в Лондон, организиран от "Кристис".

Картината е била открадната от гостна стая в имението Лонглийт в Уилтшър, Великобритания, през 1995 г. Седем години по-късно платното е открито без рамката в пластмасова торба в Лондон. Цената, на която е продадена картината на аукциона, е рекордна за творба на Тициан, обявиха от "Кристис".

🔈Auction Livestream: Join us today from 5PM BST to watch The Exceptional Sale, and from 7PM BST to watch the Old Masters Part I Sale! Watch LIVE here: https://t.co/CmNVXFvj5o pic.twitter.com/55nooAP1Yx