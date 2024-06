Неочаквано: Дженифър Лопес отмени лятното си турне

Представители на Live Nation, които са промоутъри на турнето "This Is Me... Live", казаха, че "Дженифър си взема почивка, за да бъде с децата, семейството и близките си приятели".

Отива ли си славата на Джей Ло?

През март бяха отменени седем концерта от турнето ѝ, което е първото от пет години. Продажбите на билети са ниски. През април турнето "This Is Me... Now" бе ребрандирано на "This Is Me... Live/The Greatest Hits" с очакването, че познатите парчета от репертоара ѝ ще допринесат за увеличаване на продажбите на билети. Най-популярните ѝ хитове са от албуми, издадени преди 22 г. и преди 10 г. - "Jenny from the Block", "If You Had MY Love", "I’m Real" и "Ain’t It Funny", пише БТА.

Певицата и актриса през последните седмици е ангажирана с представянето на филма "Атлас" на Netflix, в който играе. Освен това от известно време в публичното пространство се носят все повече слухове, че Дженифър Лопес и Бен Афлек се развеждат.

