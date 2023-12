Неразпознаваем: Дейвид Карузо, изиграл Хорейшио, прилича на всичко друго, но не и на себе си (СНИМКИ)

След 232 епизода и 10 сезона през 2012 г. сериалът приключи своя телевизионен живот, а Дейвид Карузо небрежно се оттегли извън светлините на прожекторите. Последният път, в който папараци успяха да го заснемат, бе през 2017 г. Тогава актьорът бе придружен от децата си в Лос Анджелис.

Наскоро Карузо отново бе заснет, този път да зарежда автомобила си, но не това е важното. Начинът, по който изглежда, е толкова различен от всичко, на което сме свикнали, че изненадата е неминуема. Косата на актьора е доста по-дълга, годините му вече си личат, а цялостната му осанка е далеч от финото, но категорично излъчване на Хорейшио Кейн.

