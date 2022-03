Няма да повярвате на ушите си, ето я песента на Зорница от "Ергенът" (ВИДЕО)

Зорница Господинова се нарежда сред участничките в “Ергенът”, които зрителите дълго време ще помнят. Тя демонстрира завидно самочувствие, което не отстъпва по нищо пред това на другите красавици, както и най-различни таланти.

От предаването стана ясно, че Зорница наистина е всестранно развита личност. Работи като инвеститор и предприемач, а от една година има лиценз за капитан на кораб. Владее пет езика, сред които и мандарин. Занимава се с бизнес от 17 години и има моден бранд, който се продава в три континента.

Неотдавна Зори реши да се пробва и на музикалното поприще. Дебютното ѝ парче се казва Your Look at Me и само за няколко дни събра стотици хиляди гледания. Уви, заради многото подигравки Зори изтри видеото от личния си профил в Youtube. Мнозина я оприличиха на Джорджано. Макар вече песента да не може да се намери в платформата, сегменти от нея са запазени в различни профили.

ВИДЕОТО МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК