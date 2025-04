Официално: Ръсел Бранд обвинен в изнасилване и сексуално насилие над 4 жени (ВИДЕО)

Ръсел Бранд е обвинен в изнасилване, сексуално посегателство и сексуално насилие в периода 1999-2005 г. Обвиненията се отнасят до четири отделни жени. Бранд е разпитван многократно от полицията, след като през септември 2023 г. разследване на "Sunday Times", "Times" и "Channel 4's Dispatches" разкри множество сериозни обвинения срещу него. В нов видеоклип, публикуван в X на 4 април, Бранд казва: "Това, което никога не съм бил, е изнасилвач. Никога не съм се занимавал с дейности, които не са свързани с насилие".

Той добави: "Сега ще имам възможност да опровергая тези обвинения в съда и съм изключително благодарен за това."

В кратко изявление от полицията съобщиха, че е писала на Бранд, за да го информира, че му е повдигнато едно обвинение в изнасилване, едно обвинение в непристойно посегателство, едно обвинение в орално изнасилване и още две обвинения в сексуално посегателство.

Снимка: Getty Images

Силите на реда заявиха, че се твърди, че:

През 1999 г. една жена е била изнасилена в района на Борнемут.

През 2001 г. жена е била непристойно нападната в района на Уестминстър в Лондон.

През 2004 г. една жена е била изнасилена орално и сексуално нападната в района на Уестминстър в Лондон.

Между 2004 г. и 2005 г. една жена е била сексуално нападната в района на Уестминстър в Лондон.

На Бранд е наредено да се яви в Уестминстърския магистратски съд на 2 май, но се смята, че той е в САЩ. В такива случаи, когато заподозреният може да се намира в чужбина, прокурорите се стремят да договорят връщането на обвиняемия. Ако заподозреният не окаже съдействие, властите може да поискат екстрадиция.

През февруари във Върховния съд в Лондон срещу Бранд е заведено гражданско дело за "телесна повреда" и "сексуално насилие" от анонимна жена, посочена в съдебните документи като AGX.

Полицейското разследване

Снимка: Getty Images

Джасвант Нарвал от Кралската прокуратура заяви: "Днес упълномощихме столичната полиция да обвини Ръсел Бранд в редица сексуални престъпления. Внимателно прегледахме доказателствата след полицейско разследване на твърденията, отправени след излъчването на документален филм по "Channel 4" през септември 2023 г. Стигнахме до заключението, че на Ръсел Бранд трябва да бъдат повдигнати обвинения за престъпления, включващи изнасилване, сексуално насилие и непристойно посегателство. Те се отнасят до докладвани неактуални престъпления между 1999 г. и 2005 г., в които са замесени четири жени".

"Кралската прокуратура напомня на всички, че наказателното производство е активно и обвиняемият има право на справедлив процес. Изключително важно е да не се съобщава, коментира или споделя информация в интернет, която по някакъв начин би могла да навреди на тези производства.", добавят от прокуратурата.

Водещият разследването детектив Анди Фърфи заяви: "Жените, които са подали сигнали, продължават да получават подкрепа от специално обучени служители. Разследването остава отворено и детективите молят всеки, който е бил засегнат, или всеки, който има някаква информация, да се обърне към полицията".

Кариерата на Ръсел Бранд

Снимка: Getty Images

Бранд, който е роден в Есекс, се прочува като стендъп комик, като през 2000 г. изнася представления в Hackney Empire, а по-късно и на Edinburgh Fringe. По-късно се насочва към радио и телевизия, като води национални телевизионни и радиопрограми.

Повратният момент в кариерата му настъпва в средата на 2000 г., когато води "Голямата уста на Големия брат" - съпътстващо предаване на изключително популярната риалити поредица "Биг Брадър".

Това е трамплинът, който го превръща в един от най-търсените водещи в Обединеното кралство. Бранд продължава да води церемониите по връчване на наградите NME, MTV и BRIT, има своя собствена поредица от дебати в E4 и води британската част на благотворителния концерт Live Earth. Кариерата му включва водене на радиопредавания по BBC, по-специално за 6 Music и Radio 2, между 2006 и 2008 г.

Но неуместните телефонни разговори, които той проведе с актьора от "Фолти Тауърс" Андрю Сакс по време на едно предаване през 2008 г., предизвикаха огромен скандал и в крайна сметка доведоха до уволнението му. Той се възстанови с холивудска кариера, като се снима във филми като "Forgetting Sarah Marshall" и "Get Him To The Greek".

През последните години той поема в нова посока - особено след началото на пандемията от COVID-19 през 2020 г. Бранд увеличава последователите си в YouTube, тъй като обсъжда скептицизма около болестта. Той си създаде култ заради възгледите си за политиката и обществото чрез видеоклипове, които оспорват масовото отразяване на редица теми и често засилват конспиративните теории. Той се е утвърдил и като гуру в областта на уелнес движението, пише BBC.