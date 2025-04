Основател на технологична компания детронира Тейлър Суифт (СНИМКА)

Тейлър Суифт, световната поп икона, която доминираше както в класациите, така и в банковите сметки, беше детронирана като най-младата самоизградила се жена милиардер в света. На 17 април 2025 Forbes короняса 30-годишната Луси Гуо, съосновател на Scale AI в Сан Франциско, като новата носителка на титлата, измествайки 35-годишната Суифт от мястото, което заемаше от 2023 г. насам.

Нетната стойност на Суифт възлиза на 1,6 млрд. долара благодарение на турнето ѝ Eras Tour и музикалния ѝ каталог, а богатството на Гуо, което възлиза на 1,25 млрд. долара и се дължи на стремително развиващия се стартъп за изкуствен интелект, открадна светлината на прожекторите. Тази промяна накара феновете и технологичните ентусиасти да се активизират в социалните мрежи.

Гуо, която на 21 г. заедно с Александър Уанг е отпаднала от колежа и е стартирала Scale AI, вижда, че богатството ѝ се е увеличило, когато компанията е достигнала 25 млрд. долара, което е 80% скок от 13,8 млрд. долара през май 2024 г. "Всъщност не мисля много за това, малко е откачено", пише Гуо на Forbes, смеейки се на "хартиените" си милиарди, свързани с почти 5% дял, който тя запазва, след като напуска Scale през 2018 г.

За разлика от нея Суифт е изградила империята си чрез музиката, печелейки 600 млн. долара от хонорари и турнета, 600 млн. долара от каталога си и 125 млн. долара от недвижими имоти, според Forbes. "Тя е първият музикант, достигнал статут на милиардер единствено от песни и изпълнения", отбелязва анализатор на Forbes.

