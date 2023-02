Пинк с нов албум, посветен на красотата и бъркотията в живота ни (ВИДЕО)

Изпълнителката на хитове като "So What" и "Raise your Glass" издаде деветия си студиен албум на 17 февруари и отбеляза събитието с интимно акустично шоу в Ню Йорк, предава Ройтерс.

Носителката на награда "Грами" се появи на поп сцената през 2000 г. и веднага стана любимка на публиката. Пред Ройтерс тя разказва, че деветият ѝ студиен албум е самоизследване и житейските ѝ преживяванията са ѝ помогнали да се научи да се харесва.

"С напредване на възрастта се надяваме, че се учим от всички наши преживявания... и непрекъснато ни става все по-удобно да бъдем себе си", споделя Пинк. "Чувствам, че съм много добър човек... Харесвам се. Това е откровение".

Пинк ще изнесе концерти през лятото заедно с Бранди Калайл, Пат Бенатар и Нийл Джиралдо. След това ще поеме и на турне в Северна Америка.

"Моето турне е най-забавното. Това е като групова терапия", казва Пинк.