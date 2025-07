По пример на Пъф Деди: Обвиниха Кание Уест в трафик на хора и сексуално насилие

Кание Уест е изправен пред нови обвинения от бившата му асистентка, включващи трафик на хора с цел сексуална експлоатация, сексуален тормоз, преследване и сексуален побой. Обвинителката на рапъра, бившата служителка на компанията му Yeezy Лорън Пишиота, е предприела нови правни действия срещу музиканта, носител на "Грами" за "All of the Lights", година след като през юни 2024 г. го съди за сексуален тормоз и нарушаване на договора, наред с други обвинения. В жалба, подадена във вторник в Лос Анджелис, Пишиота твърди, че рапърът я е принуждавал да му прави орален секс, насилвал я е сексуално многократно по време на работата ѝ в Yeezy и е извършвал сексуални действия със служители в офисите на компанията. Пишиота също така обвинява рапъра, че я е преследвал, след като тя е подала първоначалния си иск.

Снимка: Getty Images

Още: Отмениха цял фестивал в Словакия, само за да не пее Кание Уест

Жалбата на Пишиота от 37 страници, прегледана от "Los Angelse Times", удвоява твърденията от иска ѝ от юни 2024 г., но също така описва сексуални посегателства, за които се твърди, че са се случили в хотел в Сан Франциско малко след като рапърът е наел Пишиота през 2021 г., за да помогне при създаването на албума му "Donda". "В продължение на почти две години г-жа Пишиота посвещава живота си на Уест под претекст, че той ще ѝ предостави ключови възможности в музикалната и модната индустрия в още по-голям мащаб от всяка нейна предишна работа", се казва в иска. "Въпреки непоколебимата отдаденост на г-жа Пишиота на работата ѝ, Йе (сегашният псевдоним на Кание Уест, бел.ред.) продължи да я тормози сексуално при всяка възможност."

Още твърдения в жалбата

Пишиота твърди, че по време на работата ѝ с Йе в Сан Франциско той насила я целувал по устата, насилствено докосвал гениталиите ѝ с едната си ръка, докато се галил с другата, събул се се и я принудил да му прави орална любов, според съдебните документи. Там се казва още, че Йе нападнал Пишиота и друг път - през октомври 2023 г., когато двамата са пътували от Лос Анджелис за Париж. 48-годишният рапър поискал от Пишиота да дойде в личната му стая в самолета и поискал тя да го прегърне. Тя отказала, но Йе казал, че трябва да говори с нея, и я заключил в стаята, където, както се твърди, "се оттеглил в леглото си и започнал да мастурбира". Пишиота твърди, че е била "принудена" да остане в стаята, докато някой не отвори вратата отвън.

Снимка: Getty Images

Жалбата също така обрисува тревожна картина на вътрешната работа и култура на офисите на Yeezy, като твърди, че Йе е малтретирал Пишиота словесно, често е използвал "обидни, антисемитски изрази" и е "изисквал от асистентите и другите служители да рисуват свастики на работното място". По-рано тази година Йе попадна под обстрел заради това, че по време на Супербоул пусна телевизионна реклама на уебсайт, който продава тениска, украсена със символа на омразата.

Още: Изненадващо: Блейк Лайвли оттегля обвинения срещу Джъстин Балдони

Освен това "Йе открито е извършвал сексуални действия с жени в офиса на Yeezy", се казва в жалбата и се добавя, че една от жените е настоящата му съпруга Бианка Ченсори. В жалбата на Пишиота се повтарят и предишни твърдения, че Йе постоянно ѝ изпращал съобщения за сексуалните си фантазии с нейно участие, като ѝ изпращал видеоклипове, снимки и мемета със сексуално съдържание.

Снимка: Getty Images

Йе, който през последните години използва страниците си в социалните медии, за да излива омраза, включително антисемитски тиради, написа в X по-рано тази година за неподходящите си практики на работното място множество неприлични публикации, споменати в жалбата. Жалбата включва и постове, в които Йе използва женомразки изрази и хомофобски обиди и твърди, че има разлика между "изнасилванията на me too" и "истинските изнасилвания".

След уволнението агресията продължава

Пишиота твърди, че обезпокоителното поведение на Уест не е приключило, след като тя била уволнена от Yeezy. Тя твърди, че рапърът я хванал за гърлото и вкарал езика си в ухото ѝ, когато са се видели на концерт през ноември 2022 г. Твърди се също, че той се е преместил в същия жилищен комплекс като Пишиота, което я е накарало да се премести извън щата.

Още: Разследват Жан-Клод Ван Дам за сексуални отношения с румънки, жертви на трафик на хора

Снимка: Getty Images

След като се премества във Флорида, Пишиота твърди, че Йе е организирал "свада" в дома ѝ дни след като тя подава първоначалния си иск. Това е фалшив сигнал на телефон 911, подаден с надеждата да предизвика голям отклик от страна на правоприлагащите органи. Пишиота твърди, че полицаи са пристигнали в дома ѝ, за да разследват съобщения за насилие над деца и убийство. Пишиота заяви, че е "преживяла и наплив от работници в сферата на услугите, като водопроводчици и доставчици на храна, които се появяват на вратата ѝ без предупреждение". Тя твърди още, че е получила обаждания от хора, които я предупреждават да не предприема по-нататъшни правни действия срещу Йе.

Още: Емблематичен R&B изпълнител обвинен в сексуални нападения над 4 жени

Пишиота също така подава иск за нападение, побой, фалшиво лишаване от свобода, умишлено причиняване на емоционален стрес и други обвинения. Тя иска неуточнена сума за обезщетение и иска съдебен процес със съдебни заседатели, пише "Los Angeles Times".

Още: Потвърдиха 30-годишната присъда на R Kelly