Почина актьор от "Мъже в черно" и "Карибски пирати"

Снимка: Getty Images

Една от най-запомнящите се роли на актьора от мексикански произход е тази в "Мъже в черно", в която държи главата си върху пръчка. Всъщност, последната публикация на Серхио Калдерон в Twitter е посветена именно на този филм: "Преди 25 години излезе един от най-добрите филми, в които съм се снимал. Благодаря на Бари Зоненфелд за прекрасната възможност и на Рик Бейкър за работата му върху главата на Мики...".

25yrs one of the greatest movies I worked in was released: MIB. Thanks to Barry Sonnenfeld 4 this wonderful opportunity&to Rick Baker 4 his work on Mikey’s Head! It’s thanks to his extraordinary talent that MIB beat Boogie Nights at the MTV Movie Awards for Best HeadonAStick pic.twitter.com/xqq6TnzCUI