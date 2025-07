Неловка ситуация: Сара Джесика Паркър с неочаквана реакция към Лорън Санчес (СНИМКИ)

По време на участието си в шоуто "Watch What Happens Live" с Анди Коен в неделя, 13 юли, актрисата Сара Джесика Паркър се включи в играта „Hello, Lover or Leave It?“, в която трябваше да сподели мнението си за актуални заглавия. Когато водещият Анди Коен я попита за "Лорън Санчес Безос краси корицата на Vogue", Паркър даде двусмислен отговор.

Първоначално звездата от "Сексът и градът" остана без думи. След известна пауза и стиснати устни, тя вдигна ръце и повдигна рамене. „Искам да кажа, защо пък не? Аз съм… Защо и тя да не получи тази възможност?“ – каза Паркър, имайки предвид своите многократни фотосесии за корици за Vogue.

Sarah Jessica Parker’s Reaction To Lauren Sánchez's Vogue Cover Is So Awkward https://t.co/q2M2DlYaXD — BuzzFeed (@BuzzFeed) July 15, 2025

Сара Джеси Паркър е била на корицата на списанието няколко пъти, като първата ѝ самостоятелна корица в САЩ е била през февруари 2002 г., а последната печатна – през декември 2021 г.

Още: Тайната е разкрита: Звезда от "Сексът и градът" потвърди връзката си с Никълъс Кейдж (ВИДЕО)

Сватба със звездни гости

За дигиталната корица на Vogue от юни 2025 г. 55-годишната Лорън позира с поръчана сватбена рокля на Dolce & Gabbana. Корицата бе публикувана само няколко часа след като Лорън се омъжи за Джеф Безос на 27 юни на остров Сан Джорджо Маджоре във Венеция, Италия, в присъствието на над 200 приятели и близки.

Сред звездните гости са били Опра Уинфри, Гейл Кинг, Орландо Блум, Ким Кардашиян, Клои Кардашиян, Крис Дженър, Кайли Дженър, Карли Клос, Леонардо ди Каприо, Ашър, Том Брейди и много други знаменитости, пише People. Припомняме, че не стана ясно дали Марая Кери е получила покана, след като отговори иронично само с три думи.

Още: "С колко палеца е булката": Сватбените СНИМКИ на Лорън Санчес и Джеф Безос предизвикаха големи съмнения