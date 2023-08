Почина китаристът на Whitesnake Бърни Марсдън

Марсдън "почина в четвъртък вечер", заобиколен от съпругата и дъщерите си, съобщава The Guardian, цитирайки изявление на семейството му. "Бърни никога не изгуби страстта си към музиката, пишеше и записваше нови песни до самия си край", се казва в изявлението.

Кой е Бърни Марсдън?

Снимка: Getty Images

Бърни Марсдън е роден в Бъкингам през 1951 г. Той започва кариерата си през 1972 г. в рок групата UFO. Участва в групата Paice Ashton Lord, която е създадена след разпадането на Deep Purple, а през 1978 г. заедно с Дейвид Ковърдейл и китариста Мики Муди основава Whitesnake. Участва в записването на първия ER на групата, пет албума и един концертен албум. Автор или съавтор е на композиции като "Fool for Your Loving", "She's a Woman", "Walking in the Shadow of the Blues", "Trouble", "Here I Go Again", припомня БГНЕС.

