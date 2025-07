Почина световноизвестен джаз музикант

Джаз легендата Чък Манджионе, чийто хит от 1977 г. „Feels So Good“ определи поп-джаз кросоувъра, почина мирно от естествени причини в съня си на 84-годишна възраст на 22 юли 2025 г. в родния си град Рочестър, Ню Йорк, според WROC-TV и Bartolomeo & Perreto Funeral Home.

Известен с майсторството си на флюгелхорн, Манджионе спечели две награди „Грами“ през 30-годишната си кариера и очарова милиони като себе си в „King of the Hill“. Смъртта му предизвика вълна от почитания в социалната мрежа X, като един фен написа: „Музиката на Чък Манджионе донесе радост на милиони. Почивай в мир, истинска икона.“

Сингълът на Манджионе от 1978 г. „Feels So Good“ достигна 4-то място в класацията Billboard Hot 100, което е рядък триумф за инструментална музика. „Мисля, че хитът се дължи на Bee Gees“, каза той пред Celebrity Cafe. „Saturday Night Fever превзе радио ефира... програмните директори се нуждаеха от алтернатива, а триминутната версия се вписа перфектно.“

Деветминутният албум, съкратен до 3:31, оглави класацията за съвременна музика за възрастни и спечели номинация за „Грами“. Албумът достигна второ място в класацията Billboard 200, само след „Saturday Night Fever“. Успехът му доведе до това, че Манджионе композира „Give It All You Got“ за Зимните олимпийски игри през 1980 г.

От Рочестър до джаз славата

Роден в Рочестър на 29 ноември 1940 г., Манджионе започва да свири на пиано на 8-годишна възраст, но преминава към тромпет, след като гледа филма „Млад мъж с тромпет“. Заедно с брат си Гап, той сформира групата Jazz Brothers в гимназията, която издава три албума през 1960-61 г. След като завършва Eastman School of Music през 1963 г., се присъединява към Art Blakey's Jazz Messengers по препоръка на Dizzy Gillespie. „Dizzy каза на Art: „Помниш ли онова момче от Рочестър?“, спомня си Манджионе. Соловата му кариера започва с албума „Friends & Love“ от 1970 г., който влиза в Billboard Hot 100 с песента „Hill Where the Lord Hides“.

Изненадваща телевизионна звезда

Флюгелхорнът на Манджионе не беше единствената причина за неговата слава. В сериала „King of the Hill“ той изигра себе си в ролята на рекламен агент на Mega Lo Mart, носейки характерната си шапка от корицата на албума „Feels So Good“. „Изпратиха ми сценария... Реших, защо не?“, разказа той пред Celebrity Cafe. Ролята му, в която съчетава „Taps“ с „Feels So Good“, достигна до милиони хора. В X, KingOfHillFan написа: „Сцените на Чък в Mega Lo Mart бяха златни. Музиката му ще живее вечно.“ С наградите „Грами“ за Bellavia (1976) и Children of Sanchez (1978), веселият звук и емблематичната шапка на Манджионе оставят трайно наследство.

One of my favorite running gags from King of the Hill is the Chuck Mangione bit. Hope he’s in the great big Mega Lo Mart in the sky. https://t.co/JqsMkt4RHp pic.twitter.com/eKeLTIkCb2 — Nathan “Bo” Bohatch 🦇 (@nathanbohatch) July 24, 2025