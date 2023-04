Сбогом, Шакира! Тя напусна Барселона и остави последно съобщение за Пике (СНИМКИ)

Решението на Шакира да замине от Барселона и да се насочи към Маями не е продиктувано само от желанието да е по-далеч от бившия си съпруг и новата му приятелка, но и от факта, че в САЩ ще намери по-добро лечение за баща си. Разбира се, има спекулации, че друг мъж, който вече е спечелил сърцето ѝ, я чака в Маями.

"Заживях в Барселона, за да дам стабилност на децата си, същата стабилност, която търсим на другия край на света близо до приятелите, семейството и морето", написа Шакира. "Днес започваме нова глава в преследването на щастието за моите деца. Благодаря на всички, които яхваха вълните заедно с мен в Барселона - мястото, на което разбрах, че приятелството продължава по-дълго от любовта."

Shakira and her children have officially left Barcelona for their new home in Miami. pic.twitter.com/LGkGA2EdVU