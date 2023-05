Шакира се развихри: Излезе на две срещи с Люис Хамилтън

След няколко дни стана ясно, че колумбийската певица, чиято раздяла с футболиста Жерар Пике все още отеква в публичното пространство, се е виждала и с Люис Хамилтън. В интернет изтече видео, в което се вижда как Шакира влиза в луксозен ресторант, където вечеря със 7-кратния шампион във Формула 1. И докато журналистите се чудеха дали двамата се познават или сега е първата им среща, стана ясно, че няколко дни след въпросната вечеря, изпълнителката на "Wak Waka (This Time for Africa)" и Хамилтън отново са се срещнали.

