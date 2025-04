Москва е готова на мир в Украйна, но очакванията на Вашингтон за бърз пробив са нереалистични заради дълбоката сложност на конфликта, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков днес (30 април). Според него диктаторът Владимир Путин остава отворен за политическо и дипломатическо решение на войната, но процесът изисква време и усилия.

"Президентът остава отворен към политически и дипломатически методи за разрешаване на този конфликт", каза Песков пред репортери, като добави, че Путин е изразил готовност за преки преговори с Украйна, но до момента отговор от Киев няма.

Думите на Кремъл идват в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп засилва натиска за намиране на мирно решение. Той многократно е заявявал, че иска да бъде запомнен като миротворец и да сложи край на "кървавата баня", която продължава вече над три години. Още: Държавният департамент на САЩ подкрепи Украйна за примирието: "Защо да чакаме 10 дни?" (ВИДЕО)

След изявлението на Песков, украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че Киев е готов за мирни преговори във всякакъв формат, стига Москва да се съгласи на безусловно примирие. Путин по-рано е изразявал принципна подкрепа за подобна идея, но подчертава, че остават много практически въпроси, които трябва да се изяснят, преди да се постигне споразумение за прекратяване на огъня.

"Разбираме, че Вашингтон иска бърз успех в този процес", посочи Песков. Агенция ТАСС цитира думите му, че причините за войната са твърде дълбоки, за да бъдат решени за един ден.

Той подчертава, че целите на Русия в конфликта трябва да бъдат постигнати при всички случаи, като предпочитаният начин остава мирният. Още: За 10 г. Путин не стана от куфара си и не можа да смаже дори Украйна. Тръмп за 100 дни разруши световния ред

Войната започна с решението на Путин да изпрати десетки хиляди войници в Украйна през 2022 г., предизвиквайки най-острата конфронтация между Москва и Запада от Карибската криза през 1962 г. Бившият президент на САЩ Джо Байдън, западноевропейските лидери и украинското ръководство осъдиха инвазията като агресивно анексиране в стил империализъм и обещаха да се противопоставят на руските сили.

Путин, от своя страна, описва конфликта като повратен момент в отношенията между Русия и Запада, който според него е унижавал Москва след разпадането на СССР през 1991 г., чрез разширяването на НАТО и навлизането в сферата на руско влияние – включително в Украйна.

