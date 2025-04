След откази и скандали: САЩ и Украйна подписват ключово споразумение

САЩ и Украйна ще подпишат споразумение за сътрудничество в областта на редкоземните минерали, съобщи Financial Times, позовавайки се на източници, запознати с документа. Твърдението е, че подписите ще бъдат положени още днес (30 април). Сделката идва след месеци на напрегнати и често конфликтни преговори между двете страни. Съгласно текста двете страни ще "се стремят да създадат условия, необходими, наред с други цели, за увеличаване на инвестициите в минната промишленост, енергетиката и свързаните технологии в Украйна".

Част от споразумението предвижда създаването на съвместен инвестиционен фонд и развитие на природните ресурси на страната.

Споразумението представлява значителен пробив за Киев, след като администрацията на президента Доналд Тръмп отстъпи от скандалното си настояване предоставената вече военна помощ на Украйна да бъде призната за американски принос към новото партньорство. Вместо това, документът определя само бъдещата военна помощ като капиталов ангажимент от страна на САЩ. Още: Държавният департамент на САЩ подкрепи Украйна за примирието: "Защо да чакаме 10 дни?" (ВИДЕО)

Вицепремиерът на Украйна Юлия Свириденко вече е пристигнала във Вашингтон, за да подпише документа с американския министър на финансите Скот Бесент. "Смятаме, че екипите свършиха добра работа и сделката е много по-добра и за двете страни", коментира един от украинските представители, запознат с преговорите.

Това е значителна стъпка напред в отношенията между Вашингтон и Киев, особено след като предишна церемония по подписването бе отменена през февруари след публичния конфликт между президента Тръмп и украинския държавен глава Володимир Зеленски в Овалния кабинет. След скандала Тръмп настоя предоставената военна помощ за милиарди долари да бъде възстановена чрез сделката, но Зеленски отказа. Още: "От кухнята" на съюзниците: Европа засега няма шанс да събере дори 25 000 миротворци за Украйна

По-късно преговорният екип на Тръмп предложи нова версия, в която се признаваше само миналата помощ. Това условие обаче беше премахнато, след като Киев ясно заяви своите "червени линии". "Постигнахме добър напредък", заяви украинският премиер Денис Шмигал, след среща с Бесент във Вашингтон.

Рамковото споразумение не включва гаранции за сигурността на Украйна, каквито Зеленски по-рано настояваше. Вместо това то е представено като "израз на по-широко, дългосрочно стратегическо партньорство и осезаемо доказателство за подкрепата на САЩ за сигурността, благоденствието, възстановяването и интеграцията на Украйна в глобалната икономика".

В текста се подчертава, че сделката "укрепва стратегическото партньорство между страните за дългосрочното възстановяване и модернизация на Украйна", като се отбелязва "мащабното разрушение, причинено от пълномащабната инвазия на Русия" и необходимостта от "мирна, суверенна и устойчива Украйна". Още: Официалният глас на Тръмп за Украйна коригира самия Тръмп: Руската армия не печели (ОБЗОР - ВИДЕО)

След подписването ще започне работа по подробното споразумение за инвестиционния фонд. По-рано този месец двете страни подписаха меморандум за намерение за създаването на такъв фонд, свързан с украинските природни ресурси и енергийни активи, пише още Financial Times.

Прогресът по минералната сделка съвпада с нарастващото нетърпение на Тръмп по отношение на липсата на напредък в преговорите за прекратяване на огъня. Президентът изрази съмнения относно готовността на руския диктатор Владимир Путин да се включи сериозно в мирна рамка, която Тръмп се надяваше да постигне в първите си 100 дни от мандата — срок, който вече изтече. Още: Зеленски не планира да "кляка" на Тръмп за скандалното споразумение за минерали

След среща със Зеленски във Ватикана през уикенда, първата след спора им в Овалния кабинет, Тръмп заяви: "Бях много разочарован, че ракети бяха изстреляни от Русия... Искам Путин да спре да стреля, да седне и да подпише сделка".

