Кабинетът "Радев":

Съкрушаващо признание от Джуди Денч: Кариерата ѝ приключи

22 октомври 2026, 12:50 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Съкрушаващо признание от Джуди Денч: Кариерата ѝ приключи

Носителката на "Оскар" Джуди Денч разкри, че заради прогресиращото заболяване на очите вече не може да играе на сцена или да чете. 91-годишната британска актриса е диагностицирана с възрастово обусловена макулна дегенерация през 2012 г. Състоянието постепенно влошава зрението ѝ и затруднява дори разпознаването на лица. "Не мога да играя на сцена. Не мога повече да участвам в пиеса. Не мога повече да снимам филм. Не мога и да чета", сподели тя в интервю за предаването "Today" на BBC Radio 4, водено от Ема Барнет.

Още: Той е световна икона: Том Круз с престижно отличие за цялостен принос

Денч разказа и за неловките ситуации, в които изпада заради влошеното си зрение. Понякога се приближава до непознати и дори се опитва да ги прегърне, преди да осъзнае, че ги е взела за други хора. Попитана за остаряването, актрисата отговори: "В него няма нищо хубаво. Не мисля много за това".

Снимка: Getty Images

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Кариерата на Джуди Денч обхваща повече от седем десетилетия. Тя е сред най-известните британски актриси с изяви на театралната сцена, в телевизията и киното. През 1999 г. печели награда "Оскар" за най-добра поддържаща женска роля за превъплъщението си в кралица Елизабет I във филма "Влюбеният Шекспир". Международна известност ѝ носи и ролята на М – шефът на Джеймс Бонд. Тя се превъплъщава в персонажа за първи път във филма "Златното око" от 1995 г., превръщайки се в първата жена, изиграла тази роля.

Още: Лейди Гага с мистериозно съобщение: Не се притеснявайте за музиката ми

Загубата на зрение обаче все повече затруднява работата ѝ. Преди това тя е споделяла, че трудно вижда на снимачната площадка и изпитва затруднения при научаването на репликите си. Въпреки заболяването си Джуди Денч продължава да се появява публично и открито да говори за това как се приспособява към живота с влошаващо се зрение. "Радиото винаги е било важно за мен", сподели тя, цитирана от БГНЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
звезди Зрение Джуди Денч кино
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес