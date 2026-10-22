Съкрушаващо признание от Джуди Денч: Кариерата ѝ приключи

Носителката на "Оскар" Джуди Денч разкри, че заради прогресиращото заболяване на очите вече не може да играе на сцена или да чете. 91-годишната британска актриса е диагностицирана с възрастово обусловена макулна дегенерация през 2012 г. Състоянието постепенно влошава зрението ѝ и затруднява дори разпознаването на лица. "Не мога да играя на сцена. Не мога повече да участвам в пиеса. Не мога повече да снимам филм. Не мога и да чета", сподели тя в интервю за предаването "Today" на BBC Radio 4, водено от Ема Барнет.

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Денч разказа и за неловките ситуации, в които изпада заради влошеното си зрение. Понякога се приближава до непознати и дори се опитва да ги прегърне, преди да осъзнае, че ги е взела за други хора. Попитана за остаряването, актрисата отговори: "В него няма нищо хубаво. Не мисля много за това".

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Кариерата на Джуди Денч обхваща повече от седем десетилетия. Тя е сред най-известните британски актриси с изяви на театралната сцена, в телевизията и киното. През 1999 г. печели награда "Оскар" за най-добра поддържаща женска роля за превъплъщението си в кралица Елизабет I във филма "Влюбеният Шекспир". Международна известност ѝ носи и ролята на М – шефът на Джеймс Бонд. Тя се превъплъщава в персонажа за първи път във филма "Златното око" от 1995 г., превръщайки се в първата жена, изиграла тази роля.

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Загубата на зрение обаче все повече затруднява работата ѝ. Преди това тя е споделяла, че трудно вижда на снимачната площадка и изпитва затруднения при научаването на репликите си. Въпреки заболяването си Джуди Денч продължава да се появява публично и открито да говори за това как се приспособява към живота с влошаващо се зрение. "Радиото винаги е било важно за мен", сподели тя, цитирана от БГНЕС.