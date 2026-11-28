Звездата на WWE Бронсън Рийд, известен извън ринга като Джермейн Хейли, почина на 38-годишна възраст. Новината бе съобщена в изявление на WWE в Instagram в петък, 27 ноември. "WWE с дълбока скръб съобщава, че Джермейн Хейли, известен още като Бронсън Рийд, почина днес сутринта на 38-годишна възраст вследствие на медицински усложнения", се казва в изявлението.

Организацията описа Хейли, който направи телевизионния си дебют през 2019 г., като "фигура, по-голяма от живота". "Джермейн беше фигура, по-голяма от живота в WWE, но по-важното е, че беше феноменален човек, всеотдаен семеен човек и обичан колега", се добавя в изявлението.

Компанията завърши изявлението, като изрази съболезнования на близките на Хейли, включително на бременната му съпруга Пейдж. "Нашите мисли и най-искрени съболезнования са с цялото семейство на Джермейн, включително с бременната му съпруга Пейдж, дъщеря им, както и с приятелите, колегите и феновете му", се казва в заключението на изявлението, цитирано от "People".

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Според информациите австралийският спортист е претърпял контузии по време на събитието "Crown Jewel", проведено в Саудитска Арабия на 7 ноември. Много от феновете на Хейли му отдадоха почит в коментарите под публикацията на WWE.

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