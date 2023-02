Владимир Михайлов като Мадона срази всички във втората вечер на "Като две капки вода"

Предаването започна с голямото отсъствие на единия от водещите Димитър Рачков и на члена на журито - Веселин Маринов, които в първата вечер на шоуто си спретнаха невиждан скандал. Затова пък бе организирано посрещане на Асен Блатечки, който трябваше да се присъедини към журито. Той дойде на мотор и с типичното за него кожено яке.

Първото изпълнение за вечерта бе на дуета Ралица Паскалева и Димо Алексиев. Те трябваше да се превъплътят в Лене Нистрьом и Рене Диф от групата Aqua и да изпеят хита от 1997 г. "Barbie Girl".

След тях излезе друг актьор - Христо Петков, който трябваше да се преобрази в крехката Росица Кирилова и песента ѝ "Живей за мига". Този хит на Роси Кирилова наскоро влезе в най-престижната класация за кънтри музика "Country Top 40". И изпълението на дуета, и това на Христо Петков бяха симпатични въпреки трудните задачи.

Разбира се, последва материал "зад кулисите", в който Сашо Диков влезе в гримьорната, за да се опита да сдобри Рачков и Веселин Маринов. След добрия скеч стана ясно, че двамата ще успеят да работят заедно и ще заемат местата си в шоуто.

Следваща в шоуто бе Дара Екимова в образа на Криско и парчето "Да или не". След нея на сцената излезе Яна Маринова като Никол Шерцингер и песента "Sway" във версията на The Pussycat Dolls. И за Дара, и за Яна Маринова задачата се оказа доста трудна.

Христо Гърбов трябваше да имитира Afroman и да изпее "Because I Got High". Не му беше много лесно, тъй като сам призна, че не знае английски език. След него ред беше на победителя от първата вечер - Тома, на когото се падна да имитира Шаная Туейн с хита ѝ "That Don't Impress Me Much". Въпреки че беше в женски образ, Тома отново се справи най-добре от имитаторите преди него.

След Тома на сцената се качи Кали в образа на Lizzo и парчето "About Damn Time". Този път изпълнението на фолк певицата беше по-добро от това в първата вечер, но отново се усещаше несигурност.

Владимир Михайлов беше следващият изпълнител. Той трябваше да имитира великата Мадона с тоталния ѝ хит "Vogue". Михайлов направи феноменално изпълнение - както вокално, така и като хореография и цялостна имитация. Последна на сцената се качи Керана, която трябваше да имитира култовия Васко Жабата и хита му "Комбайна-вършачка" с оркестър "Камчия".

Втората вечер на новия сезон "Неделя" на "Като две капки вода" бе спечелен напълно заслужено от Владимир Михайлов и образа му на Мадона.