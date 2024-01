За първи път в кариерата си 80-годишната Джони Мичъл ще пее на наградите "Грами"

Джони Мичъл през 1968 г., Снимка: Getty Images

Изпълнителката на "Both Sides Now" претърпя мозъчна аневризма през 2015 г., която я остави неспособна да говори и да ходи за известно време, но през юли 2022 г. тя се завърна на сцената за първия си цялостен концерт от 2000 г. насам, когато изненадващо се появи на кънтри фестивала в Нюпорт, Роуд Айлънд, преди да направи официалното си завръщане през юни 2023 г. на фестивала Echoes Through the Canyon.

Джони се присъединява към дългия списък с изпълнители за тазгодишната церемония, като сред тези, които ще излязат на сцената, са Били Джоел, който се завръща, за да пее на събитието за първи път от 20 години, Дуа Липа, Били Айлиш, Бурна Бой, Like Combs, Травис Скот и Оливия Родриго. Освен това U2 също ще изнесат представление от резиденцията си Sphere в Лас Вегас, съобщава БГНЕС.

Вижте кои са номинираните за наградите "Грами" ТУК.

