Защо украинката, която стана "Мис Япония", върна короната?

26-годишната Каролина Шиино беше коронована за "Мис Япония" преди две седмици, но победата ѝ предизвика обществен дебат заради нейния произход. Докато някои приветстваха короноването на натурализираната гражданка, други заявиха, че тя не представя традиционните японски идеали за красота.

На фона на шума местно списание публикува разобличение, в което се твърди, че тя има любовна афера. В статията в "Шукан Буншун" се съобщава, че Шиино е имала връзка с омъжена влиятелна личност - лекар.

Karolina Shiino is stepping down as Miss Japan, largely because having an affair with one of the judges of the competition.



Unseen Japan: ‘Carolina Shiino is resigning after right wing hate.’



Stay classy, Unseen Japan. 🤣 pic.twitter.com/0FRsPGNHSd