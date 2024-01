Украинка стана "Мис Япония" (ВИДЕО)

Моделът, родена в Украйна преди 26 години, се преселва в Япония на петгодишна възраст и израства в Нагоя. Тя е първият натурализиран японски гражданин, който печели конкурса, но победата ѝ отново разпали дебата за това какво означава да си японец.

Още: С къса коса и без женствени форми: Избраха Мис Франция 2024 (СНИМКИ+ВИДЕО)

Потребители в социалните мрежи разкритикуваха избора на Каролина Шино за "Мис Япония", защото родителите ѝ не са японци. "Момичето, което беше избрано за "Мис Япония", дори няма японска кръв, а е 100% украинка. Тя е красива, но това беше конкурсът за "Мис Япония". Какво японско има в нея?", пише потребител в социалната мрежа X. "Ако тя беше поне наполовина японка, нямаше да има проблем. Но тя няма нищо общо с Япония, дори не е родена в Япония", добави друг потребител.

Ukrainian-Born Carolina Shiino Takes Miss Japan Crown At the 56th Miss Japan Contest 2024 held on Monday in Tokyo,...

Има и такива, които заявяват, че нейната победа е изпратила "погрешно послание". "Грешното послание е изпратено към японците, защото човек, който прилича на европеец, е наречен най-красивата японка". Други се питат дали изборът на момиче, родено в Украйна, е политическо решение. "Ако беше родена като рускиня, тя нямаше да спечели. Никакъв шанс. Очевидно е, че сега критерият е политическо решение. Какъв тъжен ден за Япония", гласи един от коментарите в мрежите.

Ай Вада, организатор на конкурса "Мис Япония", сподели, че конкурсът "ни даде възможност да преосмислим какво е японската красота". "Убедена съм в едно - японската красота не е във външния вид, в кръвта, а съществува дълбоко в сърцето ни", добави тя.

Още: Не сте виждали такъв конкурс за красота: "Мис и Мистър близнаци" (ВИДЕО)

Това отношение е в унисон с публикацията на Каролина Шино в Instagram миналата година, когато получи японско гражданство, в която тя заяви, че "може и да не изглежда като японка, но че е японка в душата си", защото е израснала в тази страна.

Когато короната беше поставена на главата ѝ и тя беше официално обявена за "Мис Япония", тя заяви, че е "осъществила една мечта". "Признанието, че съм японка, ме изпълва с благодарност."

Carolina Shiino, a naturalized Japanese citizen who was born in Ukraine and has lived in Japan since she was 5 years old, won the 56th annual Miss Japan pageant yesterday. pic.twitter.com/a6UIAEsOvc