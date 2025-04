Звездите от "Малкълм" се събраха отново: Вижте как изглеждат днес актьорите (СНИМКА)

Вече имаме първи поглед към възраждането на сериала "Малкълм", което се случва благодарение на звездата Франки Мюниц, и не изглежда някой да е остарял и ден, откакто шоуто слезе от ефир преди почти 20 години. Мюниц участваше в ситкома на FOX, който дебютира през 2000 г., като титулярния герой на сериала - дете с гениален коефициент на интелигентност и фотографска памет, което имаше буйно его. Заедно с него бяха и родителите му, Лоис и Хал, изиграни от Джейн Качмарек и Брайън Кранстън, които също се завръщат за новата версия.

В социалните мрежи Муниц сподели снимка с телевизионните си родители, направена при старта на снимките на новите епизоди на "Малкълм". На нея Малкълм е облечен с риза и вратовръзка и е заобиколен от двете страни от майка си и баща си. И трите звезди имат широки усмивки на лицата си, а кой може да ги вини? Това е завръщане у дома за всички тях, тъй като сериалът несъмнено ги направи известни, когато се превърна в един от най-влиятелните ситкоми, създавани някога.

