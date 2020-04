Палитра от страхотни възможности ти е подготвил VIVACOM, само #ОстаниВкъщи

VIVACOM предостави едно от най-големите дарения на Министерството на здравеопазването - 900 000 лева за борба с коронавируса

Вкъщи сте, нали? Както всеки от нас. Домът се превърна в офис, фитнес зала и детска градина. И всичко това може да бъде позитивно и незабравимо преживяване, особено когато виждаме прекрасните примери за добро около себе си. Ето два: VIVACOM направи едно от най-големите дарения за Министерството на здравеопазването в помощ на усилията на българските лекари и медицински сестри в справянето с настоящата криза. 900 000 лева ще бъдат използвани в борбата с коронавируса. И още - VIVACOM продължава инициативите си за по-бързо овладяване на епидемията и връщането на обществото към обичайния начин на живот и работа. Ето защо компанията ще дари сумата от първите месечни такси за всички нови активирани абонаменти услуги през месец април, за да подпомогне лечебните заведения и българските медици в борбата срещу COVID-19. А за всички услуги, които са активирани онлайн за същия период, VIVACOM ще дари сумата на удвоената месечна такса. Компанията дава лесна възможност и на своите потребители да дадат своя принос към борбата с вируса, като директно дарят желаната от тях сума към Министерство на здравеопазването през дигиталния портфейл Pay by VIVACOM. Отделно от това, компанията ще дарява 1% от сумата на всяко плащане, направено с апликацията през април. Дигиталният портфейл е особено удобен за онлайн плащания в условията на живот и работа от дома.В помощ на онлайн обучението, към което преминахме със старта на извънредното положение, телекомът предостави 500 таблета на Министерството на образованието и науката.Операторът се е погрижил за всички настоящи и бъдещи свои клиенти като предоставя развнообразна палитра от много мегабайти, страхотни онлайн оферти, телевизионно съдържание и ексклузивни промоции, които са един от най-преките пътища към доброто насторение.Ако още не сте го направили, ви съветваме веднага да си свалите приложението My VIVACOM от App Store и Google Play, защото ви очакват приятни изненади на мига. VIVACOM дава безплатно: 1. 10 000 МВ на максимална скорост с валидност от 30 дни; 2. Всеки уикенд 2000 МВ на максимална скорост; 3. А сега всеки, който си плати месечната фактура чрез My VIVACOM или презареди предплатена карта, ще получи допълнителен пакет от 2000 MB, който може да използва със своя услуга или да подари на близки и приятели;За всички потребители на сателитна телевизия от VIVACOM осигурява безплатен достъп до 145+ TV канала до 20.04.2020 г., като офертата включва всички канали от пакет TV 2L и допълнителения пакет MAX Sport Plus.За всеки, който ползва интерактивна телевизия, от VIVACOM дават безплатен достъп до 230+ TV канала. Става дума за всички канали от пакет TV XL+ с изключение на каналите от допълнителни пакети HBO&Cinemax и DiemaXtra. Тук е достъпен и каналът VOYO Cinema.Осигурено е също така и безплатно ползване на допълнителните медийни услуги като: - Филмов пакет MAXI с богато съдържание на филмови заглавия в различни жанрове - както за малки, така и за големи; - Поредицата Disney English за малчуганите, които могат да учат английски език с любимите си Disney герои;- Nickelodeon On Demand и Disney On Demand за децата, които ще са вкъщи и ще могат да гледат любимото си съдържание;- Discovery On Demand, с каналите Discovery, TLC, Investigation Discovery и Discovery Science, където търсачите на познанието ще могат да се разнообразят със съдържанието от каталога на тези канали;- Hustler On Demand.Ако се нуждаете от още повече мобилен интернет, сега е моментът да изберете план I Traffic – предлага се с двойно повече МБ на същата цена и то за целия срок на договора, не само за извънредното положение. Ако сте избрали да прекарате времето на социална изолация на вилата и ползвате интернет с плановете Mobix - VIVACOM предоставя допълнителни 10 000 МВ на максимална скорост, които се зареждат автоматично. А за да сърфирате двойно повече, се удвояват включените МВ на максимална скорост на допълнителния пакет VIVACOM Mobix Plus от 30 000 MB на 60 000 МB, като цената остава същата.В условията на извънредно положение, в което обществото на първо място е фокусирано върху превенцията и грижата за здравето, VIVACOM напомня на своите потребители да не пренебрегват и сигурността си в онлайн пространството. Дистанционната работа и обучения вече са ежедневие за голяма част от потребителите, което предполага още повече време, прекарано в дигиталната среда.VIVACOM предоставя сигурна и мощна защита с антивирусния софтуер ESET NOD32 Antivirus, включен в пакетите за фиксиран интернет. Той гарантира защитата на вътрешната информация и услуги, както и сигурността на каналите за комуникация и обмен на информация. Програмата защитава от шпионски софтуер при сърфиране в интернет, сваляне на файлове, използване USB флаш памети и преносими харддискове. Анти-фишинг технология на програмата предпазва от опити за фалшифициране на легитимни уебсайтове с цел кражба на потребителски имена и пароли за социални мрежи, e-банкиране, работа и учене от вкъщи.Като социално-отговорна компания, VIVACOM предостява улесления на хората в неравностойно положение, тъй като те имат специална нужда от подкрепа в условията на принудителна изолация, предизвикана от извънредното положение.За да могат да общуват спокойно със своите близки и приятели, операторът предоставя допълнително 300 национални минути към всички социални фиксирани гласови тарифи.А сега е още по-лесно да се сдобиете с онова, което ви е на сърце, чрез онлайн магазина на оператора. Защото онлайн печелите време и пестите пари. Потребителите на мобилни гласови услуги, могат да намерят оферти за преподписване на договор в сайта на оператора, които са наистина съобразени с всичко онова, от което имате нужда. В онлайн магазина има и страхотни цени на устройства и умни джаджи, които ще ви накарат да се почувствате наистина добре.А освен това получавате и яки подаръци: карта памет с всяка онлайн покупка, която включва мобилна услуга, както и външна батерия за избрани смартфони. Всичко това се доставя до 48 часа напълно безплатно.Разбира се, че страхотните предложение не спират до тук, затова ви съветваме да посетите https://www.vivacom.bg/bg/home , да разгледате, да направите своя избор и да си останете у дома. Струва си!