Да търси останки от дронове: Военният министър предложи на Мирчев да го спусне с въже в Черно море

Министърът на отбраната Димитър Стоянов отправи нестандартно предложение към съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев по време на блиц-контрол в Комисията по отбрана в контекста на атаките срещу търговски кораби в Черно море. Той предложи да го спуснат с въже при атакуваните кораби в Черно море, за да търси останки от дронове. "Напълно съм съгласен, че ако частите са от руски дрон, ще кажа, че са руски, ако са украински -украински", каза министърът.

"Между другото съм в добра форма, но си мисля, че вие като министър трябва да подхождане малко по-сериозно. Когато има заплаха за страната ни, вместо да предлагате на народен представител да го спускате с въже, нашите очаквания към вас са, когато има истинска заплаха да направите така, че българските граждани да останат с впечатление, че са защитени, че е ясен източникът на атаката", заяви от своя страна Ивайло Мирчев.

По-късно министърът размисли и каза, че Мирчев има мореплавателски способности от 2020 и може сам да доплува до корабите, като под мореплавателски способности министърът визира така наречения десант на "Росенец".

Двамата се изпокараха по време на заседанието и си размениха остри реплики от това кой на кого е носил кафе и кой е гледал като теле. ОЩЕ: "Логично е да сме ние, но може да е трета страна": Митрофанова се яви пред Радев

Гутутки и слънчогледи край Кардам

Предложението на военния министър дойде след критиката на Мирчев, който каза, че никой в държавата не мъцва за руските дронове, но правителството е "оревало орталъка", че е паднал един плексигласов украински дрон край Кардам и е прекършил четири-пет слънчогледови стълба.

"Резултатът беше извънредно изявление в Министерски съвет, голям проблем, премиерът говори за голям взрив. Какво се оказа - взрив няма. Има един плексигласов украински дрон-примамка", каза още Мирчев и напомни, че в една зала "Прогресивна България" са ръкопляскали, когато някой каже Русия. "Ръкопляскайте пак".

Относно слънчогледите министърът заяви, че има свидетелски показания, че има гръм. "Това са служители от "Гранична полиция", не от слънчогледите, не гугутки", каза още Стоянов и на свой ред обвини ДБ, че неглижират украинския дрон.

Мирчев пък напомни, че министър-председателят е казал за взрив. "Ако ще я караме по местни свидетели, да ви кажа заключение на капитана на кораба - който каза, че дронът е руски. Тогава защо не излезе министър-председателят?", попита Мирчев.

Министърът на отбраната пък напомни, че по време на служебното правителство на Андрей Гюров са паднали 11 дрона, 7 руски и два украински, но тогава нищо не са предприели от опозицията.

Кой на кого е носил кафета?

"Разбирам смелостта на г-н Мирчев, той един безстрашен ветеран от войната Югославия. Едно е да носиш кафе на височинния дом на авиаторите, друго е реално да си участвал в бойни действия. Г-н Мирчев не познава националната сигурност", заяви още министърът на отбраната.

"За носенето на кафета във височинния дом- да ви обясня и предния път ви обясних, намерете полк. Альоша Стоянов, да ви обясни, че никога не съм носил кафета. Който ме познава - знае, че кафета съм носил само на жени", отвърна Мирчев. ОЩЕ: "Не е истина, че не сме подготвени": Стоянов обясни защо България не въздейства огнево на дроновете в Черно море