Благодатният огън пристигна от Йерусалим

Благодатният огън ще бъде пренесен в синодалния параклис "Св. цар Борис-Михаил", откъдето ще бъде изнесен преди началото на възкресното богослужение в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" в 23:30 ч. Огънят ще бъде пренесен и в митрополитската катедрала "Св. Неделя", където духовниците от Софийската епархия ще могат да го пренесат по храмовете.

Патриарх Неофит ще отслужи лично празничното богослужение на Великден



Българската делегация, определена да донесе Благодатния огън от Божи гроб, пътува до Йерусалим. Делегацията се води от Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан. Той бе придружаван от посланика на България в Израел Румяна Бъчварова, от началника на отдел "Протокол" на Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия Емил Велинов, от епархийския съветник на Старозагорската митрополия Диян Димитров, от началника на кабинета на митрополит Киприан отец Димитър Димитров, от отец Бранимир Георгиев, от дякон д-р Деян Коруноски и от протодякон Димитър Куманов, съобщиха от Старозагорската митрополия.

Пътуването до Тел Авив се осъществи с правителствения "Фалкон" след решение на служебния министър-председател Гълъб Донев. Транспортът на делегацията до Йерусалим е осигурен от посолството на България в Израел.

Българската църковна делегация присъства на богослужението в храма "Възкресение Христово" в Йерусалим, където над гроба на Иисус Христос всяка година от небето се спуска Благодатният огън, наричан още Свещен или Небесен. На Велика събота вярващи от цял свят пристигат в Йерусалим, за да станат свидетели на чудото.

