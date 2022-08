Българка е номинирана за две от най-високите позиции в световни награди за комуникации

Една от най-авторитетните световни медии за комуникации PR News номинира Ружа Загорска, управляващ партньор на SiteMedia Consultancy, за PR Team Leader of the Year и за Media Relations Professional of the Year в едни от най-престижните световни награди за комуникации в света Platinum PR Awards 2022. Тя е единственият представител на цяла Европа, достигал до финала в две категории на авторитетните награди. Агенцията ѝ SiteMedia Consultancy, която управляват заедно с Любомир Аламанов, е финалист в рекордните шест категории Branding, Campaign of the Year > Education, Employee Event, Employee Relations, Event PR/Marketing и Online Press Room / Media Center за кампаниите Nivea #daretowowandcare, INSAIT Transforming the world through science, Heineken Empowering the employees with MyHR.

Специалистите, компаниите и техните проекти са оценявани по постигнатите резултати през последната година, реализирани проекти, работа с клиенти, иновативни подходи, възможности за развитие, нестандартни работни решения, цялостно отношение към работния процес и много други постижения. Церемонията по връчване на наградите ще се състои на 12 октомври в Ню Йорк, САЩ.

Ружа Загорска и SiteMedia Consultancy се съревновават с професионалисти, глобални агенции и компании като Google, Pepsico, Ruder Finn, Linkedin, Philip Morris International, Saatchi&Saatchi, Hilton, Ogilvy, FleishmanHillard, Amazon, SAP, Mastercard, WeberShandwick и много други. SiteMedia Consultancy е единствената агенция от Източна Европа с номинации на Platinum PR Awards 2022.

„Приемам тези номинации като резултат от дългогодишната ни работа и предоставянето на комуникационни услуги към клиентите на изключително високо ниво. България може да се гордее, че прави кампании, достойни за световни награди. Да, това е и пореден триумф на българската комуникационна общност“, сподели Ружа Загорска, Управляващ партньор в SiteMedia Consultancy и допълни: „Ковид-пандемията беше тежка и постави на изпитание всички нас. Но видяхме, че в ситуация на глобална криза професионалната комуникация може да спасява животи и да сплотява общностите. Change Management Communications, Conflict solving / Problem resolving са само някои от съвременните насоки за развитие на комуникациите, а българският пазар има водеща роля в света. Потенциалът ни е огромен, трябва само да продължим да работим и да демонстрираме добри практики.“

Ружа Загорска работи в сферата на комуникациите повече от 20 години. Работила е за много брандове и компании като: Coca-Cola, LIDL, Microsoft, HP, Beiersdorf, Nivea, Siemens, Telenor, Tokuda Bank, Jack Daniel’s, Finlandia Vodka, Nestle, National Geographic, ELLE, Cosmopolitan и много други. Проектите и кампаниите, в които е участвала, са спечелили повече от 100 български и международни награди. В момента Ружа Загорска е Управляващ съдружник в SiteMedia Consultancy, агенция за класически и иновативни комуникации. През 2017 г. Ружа Загорска е определена за един от най-влиятелните комуникационни специалисти в престижната категория „Media Relations Professional of the Year“ от една от най-авторитетните световни медии за комуникации PR News. Под нейното ръководство SiteMedia Consultancy е получила над 60 световни награди и отличия за последните три години. SiteMedia Consultancy е единствената българска компания, обявена за едно от най-добрите работни места в ПР сферата за целия свят за 2018 и 2019 г. През 2019 г. SiteMedia Consulancy бе обявена за Агенция на годината за целия свят на PR Platinum Awards и на Agency Elite Awards, както и за Най-бързо развиващата се агенция за 2019 г. за целия свят. Ружа Загорска е изнасяла много лекции и е провеждала многобройни обучения по специалността. Има степен Магистър по финанси към УНСС, както и многобройни дипломи и сертификати в областта на маркетинга и комуникациите. Ружа Загорска е била член на Управителния съвет на Българската асоциация на ПР агенциите четири поредни мандата, както и на Съвета на жените в бизнеса в България.

Пълният списък с всички финалисти в Platinum PR Awards 2022 може да видите тук.