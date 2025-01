Българските моряци вече са в Оман, публикуваха кадри от освобождаването им (ВИДЕО)

След 430 дни в плен на йеменските хути от групировката Ансар Аллах - капитан Любомир Чанев и старши помощник-капитанът Данаил Веселинов са на свобода и се готвят да отпътуват към Родината.

По-рано телевизията под контрола на йеменските хути разпространи кадри от освобождаването на екипажа на кораба „ Галакси Лийдър“ в столицата на Йемен Сана. На кадрите се виждат моряците и двамата българи, които са капитан Любимир Чанев и старши помощник-капитан Данаил Веселинов. Екипажът се сбогува с похитителите си и беше качен на самолет, който отпътува за Оман. От кадрите се вижда, че всички освободени изглеждат в добро здраве.

Правителственият самолет бе изпратен от България, за да прибере нашите сънародници. На борда му е и делегация, водена от външния министър Георг Георгиев. А на място в Оман е и евродепутатът Елена Йончева, предава БНТ.

Кадри на Оманската телевизия показват пристигането тази вечер на екипажа в столицата на султаната Мускат. Моряците изглеждат в добро здраве, на летището ги посрещат омански представители. Сделката за Газа - т.нар. споразумение между Израел и Хамас даде зелена светлина на операцията по освобождаването им. Става ясно също, че координацията й е била в ръцете на Хамас. Външният ни министър Георг Георгиев, секретарят по сигурността на президента Димитър Стоянов и евродепутатът Елена Йончева са в Оман, за да си тръгнат обратно към София, заедно с нашите моряци.

Galaxy Leader crew bid farewell to Yemen, and thank Yemen.



One of the crew members said thank you in Arabic 😁 It seems that he learned Arabic pic.twitter.com/XBj2o1EJpc