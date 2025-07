Гранатомети и морски дронове: Гръцки кораб е потопен в Червено море

Кораб, който е гръцка собственост, е бил потопен след атака с морски дронове от изглежда йеменските бунтовници хути. Това съобщава Reuters, позовавайки се на британска застрахователна компания. В атаката срещу плавателния съд Magic Seas, който превозвал насипни товари и е плавал под либерийски флаг, са използвани още гранатомети и е стреляно с леко огнестрелно оръжие от малки, изглежда пиратски лодки - общо 8 на брой.

Според информацията, корабът е потънал, след като е бил ударен от 4 надводни дрона. Плавателният съд е имал охрана и тя е отвърнала на атаката със стрелба, но това се е оказало недостатъчно корабът да бъде спасен.

В момента няма информация за съдбата на екипажа. Никой не е поел и отговорност за атаката, но Ambrey твърди, че профилът на случилото се отговаря на "рецептата" на действие на хутите.

Това е първият кораб, потопен след неотдавнашната 12-дневна война между Израел и Иран. Атаката е станала на 51 морски мили от пристанище Ходейда, което е под контрола на хутите.

For the first time in several months, the U.K. Office of Maritime Trade Operations (UKMTO) is reporting an attack on a commercial shipping vessel in the Red Sea, 51NM off the coast of Hodeidah in Houthi-controlled Western Yemen. pic.twitter.com/nnycBLFQEX